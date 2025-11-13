〈台股盤後〉股王狂飆新天價 權值股卻場邊休息 2萬8又卡關跌43點
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (13) 日呈現震盪走勢，最低跌至 27811.81 點，最高翻紅漲至 28038.24 點，高低震盪逾 200 點，股王信驊 (5274-TW) 以漲停價 6335 元作收，寫下台股股價最高紀錄，但電子權值股無太多表現，由載板、玻纖布、被動元件等族群撐盤，終場跌 43.53 點或 0.16%，以 27903.56 點作收，雖無力攻上 28000 點，但守住月線，成交量 6572.27 億元。
電子權值股今天多無表現，台積電 (2330-TW) 跌 15 元或 1.02%，收 1460 元，聯發科 (2454-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 也收黑，不過鴻海 (2317-TW) 小漲 0.4%，日月光 (3711-TW) 漲逾 1%。金融雙雄今天表現相對亮眼，富邦金 (2881-TW) 漲逾 2%，國泰金 (2882-TW) 則漲逾 1%。
T-Glass 持續缺料，帶動載板及玻纖布類股走強，載板三雄漲勢凌厲，景碩 (3189-TW) 漲停鎖死 144.5 元，欣興 (3037-TW) 漲逾半根停板，南電 (8046-TW) 則漲逾 2%。玻纖布方面，建榮 (5340-TW) 亮燈漲停，南亞 (1303-TW) 漲逾半根停板，台玻 (1802-TW) 漲逾 2%，富喬 (1815-TW) 及中釉 (1809-TW) 皆漲逾 1%。
被動元件挾漲價題材，今天再度成為盤面焦點，多檔漲停，華新科 (2492-TW)、日電貿 (3090-TW)、蜜望實(8043-TW)、凱美(2375-TW)、立隆電(2472-TW)、鈞寶(6155-TW) 皆亮燈漲停，國巨 *(2327-TW) 也漲逾半根停板。
線纜族群今天走揚，華新 (1605-TW) 強攻漲停，大亞 (1619-TW) 漲逾半根停板，華電 (1603-TW) 漲逾 4%，榮星 (1617-TW) 漲逾 3%，華榮 (1608-TW)、億泰 (1616-TW) 及合機 (1618-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。
