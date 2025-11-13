〈台股盤後〉股王狂飆新天價 權值股卻場邊休息 2萬8又卡關跌43點

台股今 (13) 日呈現震盪走勢，最低跌至 27811.81 點，最高翻紅漲至 28038.24 點，高低震盪逾 200 點，股王信驊 (5274-TW) 以漲停價 6335 元作收，寫下台股股價最高紀錄，但電子權值股無太多表現，由載板、玻纖布、被動元件等族群撐盤，終場跌 43.53 點或 0.16%，以 27903.56 點作收，雖無力攻上 28000 點，但守住月線，成交量 6572.27 億元。