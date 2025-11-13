search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉股王狂飆新天價 權值股卻場邊休息 2萬8又卡關跌43點

鉅亨網記者劉玟妤 台北

台股今 (13) 日呈現震盪走勢，最低跌至 27811.81 點，最高翻紅漲至 28038.24 點，高低震盪逾 200 點，股王信驊 (5274-TW) 以漲停價 6335 元作收，寫下台股股價最高紀錄，但電子權值股無太多表現，由載板、玻纖布、被動元件等族群撐盤，終場跌 43.53 點或 0.16%，以 27903.56 點作收，雖無力攻上 28000 點，但守住月線，成交量 6572.27 億元。 

cover image of news article
載板、玻纖布及被動元件撐盤仍無力攻2萬8，跌43點收27903點。(圖：shutterstock)

電子權值股今天多無表現，台積電 (2330-TW) 跌 15 元或 1.02%，收 1460 元，聯發科 (2454-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 也收黑，不過鴻海 (2317-TW) 小漲 0.4%，日月光 (3711-TW) 漲逾 1%。金融雙雄今天表現相對亮眼，富邦金 (2881-TW) 漲逾 2%，國泰金 (2882-TW) 則漲逾 1%。 


T-Glass 持續缺料，帶動載板及玻纖布類股走強，載板三雄漲勢凌厲，景碩 (3189-TW) 漲停鎖死 144.5 元，欣興 (3037-TW) 漲逾半根停板，南電 (8046-TW) 則漲逾 2%。玻纖布方面，建榮 (5340-TW) 亮燈漲停，南亞 (1303-TW) 漲逾半根停板，台玻 (1802-TW) 漲逾 2%，富喬 (1815-TW) 及中釉 (1809-TW) 皆漲逾 1%。 

被動元件挾漲價題材，今天再度成為盤面焦點，多檔漲停，華新科 (2492-TW)、日電貿 (3090-TW)、蜜望實(8043-TW)、凱美(2375-TW)、立隆電(2472-TW)、鈞寶(6155-TW) 皆亮燈漲停，國巨 *(2327-TW) 也漲逾半根停板。 

線纜族群今天走揚，華新 (1605-TW) 強攻漲停，大亞 (1619-TW) 漲逾半根停板，華電 (1603-TW) 漲逾 4%，榮星 (1617-TW) 漲逾 3%，華榮 (1608-TW)、億泰 (1616-TW) 及合機 (1618-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 


文章標籤

台股盤後台積電鴻海載板三雄玻纖布被動元件線纜TOP

相關行情

台股首頁我要存股
信驊6335+9.98%
富喬92.3+1.10%
台達電958-0.93%
廣達285-1.04%
鴻海252+0.40%
日月光投控231.5+1.98%
富邦金94+2.51%
國泰金65.9+1.54%
景碩144.5+9.89%
欣興178.5+6.57%
南電292+2.64%
建榮64.1+9.95%
南亞53.8+8.03%
台玻36.05+2.27%
中釉20+1.27%
台積電1460-1.02%
華新科130.5+9.66%
日電貿93.5+10.0%
蜜望實58.4+9.98%
凱美97.6+9.91%
立隆電108.5+9.71%
鈞寶34+9.85%
國巨243.5+5.64%
華新34.45+9.89%
華電39.2+4.12%
榮星15.5+3.68%
華榮37.35+2.47%
億泰31.35+1.79%
聯發科1245+0.00%
合機44.15+1.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
富喬

76.92%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
富喬

76.92%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
信驊

64%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
台達電

61.54%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
台達電

61.54%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty