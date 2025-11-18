search icon



〈台股盤後〉權值、千金股團滅 重挫691點收最低 摜破2萬7

鉅亨網記者魏志豪 台北

美股四大指數周一全面下挫，台股今 (18) 日開盤即下跌 140 點，且在高檔賣壓出籠下，終場重挫 691.19 點，創下歷史第 13 大跌點，收在最低點 26756.12 點，一舉殺破 2 萬 7 千點大關，成交量也爆出約 6404 億元，較昨日明顯放大。

cover image of news article
〈台股盤後〉權值、千金股殺聲隆隆 重挫691點收最低 摜破2萬7。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跳空下跌近 3%，收在最低點 1405 元，下探至一個多月來的低點，鴻海 (2317-TW) 與台達電 (2308-TW) 跌幅也都在 2% 左右，雙雙回測季線，聯發科 (2454-TW) 更重挫近 5%，一度跌至 1,225 元，為今年 4 月股災以來的新低點。


其他權值股也同樣弱勢，富邦金 (2881-TW) 繼日前創波段高後，今日續跌超過 2%，已是第兩日回檔，一舉摜破十日線與月線，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 同樣有 2% 左右的跌幅，僅聯電 (2303-TW)(UMC-US) 逆勢小漲。

高價股僅股王信驊 (5274-TW) 強勢創高，今日盤中一度達 6690 元歷史新高價，終場仍收在 6500 元，大漲超過 6%，不過其他千金股一片綠油油，緯穎 (6669-TW)、川湖 (2059-TW)、健策 (3653-TW)、穎崴 (6515-TW)、力旺 (3529-TW)、大立光 (3008-TW) 等都有 2-5% 的跌幅，跌勢相當慘重，世芯 - KY (3661-TW) 更亮燈跌停。

另外，先前強勢的記憶體族群，今日也遇賣壓，華東 (8110-TW)、群聯 (8299-TW)、華邦電 (2344-TW) 跌幅至少 7% 起跳，其他如品安 (8088-TW)、凌航 (3135-TW)、都有半根左右的跌幅。


相關行情

台股首頁我要存股
富邦金89.5-2.51%
聯電44.2+0.80%
台積電1405-2.77%
鴻海230-2.54%
台達電898-1.97%
聯發科1170-4.88%
廣達270-2.17%
日月光投控215-2.27%
信驊6500+6.21%
精測1580+2.93%
緯穎4130-5.06%
川湖3550-4.44%
健策2490-2.54%
穎崴2160-2.04%
力旺2045-4.88%
大立光2070-2.82%
世芯-KY3250-9.97%
群聯1195-7.36%
華東35.5-8.97%
華邦電61.4-7.25%
品安43.2-5.47%
台積電ADR282.01-0.99%
聯電 ADR7.02-1.68%
日月光投資控股14.3-2.12%

