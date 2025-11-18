〈台股盤後〉權值、千金股團滅 重挫691點收最低 摜破2萬7

美股四大指數周一全面下挫，台股今 (18) 日開盤即下跌 140 點，且在高檔賣壓出籠下，終場重挫 691.19 點，創下歷史第 13 大跌點，收在最低點 26756.12 點，一舉殺破 2 萬 7 千點大關，成交量也爆出約 6404 億元，較昨日明顯放大。