search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

Google DeepMind在新加坡設立全新AI研究實驗室！加速亞洲布局

鉅亨網編譯莊閔棻

Google 旗下人工智慧（AI）研究部門 Google DeepMind 於週三（19 日）宣布，將在新加坡成立全新的 AI 研究實驗室，強化與亞洲各國政府、企業及學術機構的合作布局。

cover image of news article
Google DeepMind在新加坡設立全新AI研究實驗室！加速亞洲布局。(圖：Shutterstock)

Alphabet 表示，Google DeepMind 的亞洲團隊在過去一年已「擴張一倍」，如今更正式啟動新加坡 AI 研究中心的人才招募工作。


Google DeepMind 營運長 Lila Ibrahim 指出，研究實驗室的完整研究議題仍在規劃，但目前已確定將聚焦三大核心領域：教育、醫療健康與科學研究。

多位 Google 高階主管也向媒體表示，東南亞地區的 AI 技術採用率名列全球前段班。


文章標籤

GoogleDeepMindAI實驗室新加坡亞洲人工智慧TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty