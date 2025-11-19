Google DeepMind在新加坡設立全新AI研究實驗室！加速亞洲布局
鉅亨網編譯莊閔棻
Google 旗下人工智慧（AI）研究部門 Google DeepMind 於週三（19 日）宣布，將在新加坡成立全新的 AI 研究實驗室，強化與亞洲各國政府、企業及學術機構的合作布局。
Alphabet 表示，Google DeepMind 的亞洲團隊在過去一年已「擴張一倍」，如今更正式啟動新加坡 AI 研究中心的人才招募工作。
Google DeepMind 營運長 Lila Ibrahim 指出，研究實驗室的完整研究議題仍在規劃，但目前已確定將聚焦三大核心領域：教育、醫療健康與科學研究。
多位 Google 高階主管也向媒體表示，東南亞地區的 AI 技術採用率名列全球前段班。
