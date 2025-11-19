中國9月減持5億美元美債 今年來第五次減碼
美國財政部周二（18 日）公布的數據顯示，9 月美債前三大海外債主中，日本增持美國國債，英國、中國減持美國國債。
美國財政部的 9 月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本 9 月增持 89 億美元美國國債，持倉規模為 1.1893 兆美元，依然是美國第一大債主。
英國 9 月減持 393 億美元美國國債至 8,650 億美元，持倉規模保持第二。中國 9 月減持 5 億美元美國國債至 7,005 億美元，為今年來第五次減碼。
美國財政部在公布最新數據的同時，還調整部分數據。從 2022 年 4 月起，中國的美債持倉一直低於 1 兆美元，且總體呈減持趨勢。2025 年 1 月，中國增持 18 億美元美國國債，2 月增持 235 億美元，3 月減持 189 億美元，4 月減持 218 億美元，5 月減持 109 億美元，6 月持有量保持不變，7 月減持 358 億美元，8 月增持 41 億美元。
中國在 2022 年、2023 年和 2024 年分別減持 1,732 億美元、508 億美元、573 億美元美國國債。
受美國政府停擺影響，上月美國財政部 8 月 TIC 報告並未如期公布，本次 9 月 TIC 報告則同步公布 8 月、9 月數據。
