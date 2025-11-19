鉅亨網新聞中心 2025-11-19 11:51

繼電動車之後，能源儲存系統（ESS, Energy Storamge Syste）正被視為新能源領域的下一個主要成長引擎。韓國媒體《先驅經濟》報導指出，隨著全球 ESS 主導權爭奪戰日趨白熱化，韓國電池產業正積極部署，試圖藉由北美市場的巨大潛力與政府擴大的本土 ESS 計畫，扭轉目前由中國企業主導的局面。

中國狂攬全球儲能7成！韓國三雄市占從55%暴跌剩6% 殺向北美絕地反攻。(圖:shutterstock)

ESS 是利用電池儲存電力，並在需要時供電的系統，在電力供應不穩定的新能源時代，是電網穩定和能源效率提升的關鍵技術。

相較之下，韓國三大電池公司的總市占率，已從 2020 年的 55% 暴跌至 2024 年的 6%，整體市占率目前仍維持在個位數，顯示韓國企業在全球儲能市場面臨嚴峻的挑戰。

儘管面臨市場份額下降的困境，業界普遍認為，以北美市場為中心，韓國電池企業迎來了重要的反彈機會。

市場調查機構 BNEF 預測，美國 ESS 市場將在未來十年內呈現爆發性增長，預計將從 2023 年的 51GWh，激增至 2030 年的 485GWh，並在 2035 年達到驚人的 976GWh。

特別值得關注的是，受美國關稅政策的影響，中國電池的價格競爭力預計將被削弱。長遠來看，這將有助於韓國三家電池公司提升其在北美 ESS 市場的份額。

除了海外市場，韓國政府啟動的長期儲能系統招標程序也為國內電池產業帶來了新成長的希望。韓國 ESS 市場曾在 2018 年佔據全球新增產能的一半，但自 2019 年以來因獲利能力和安全問題而陷入停滯。

為了加速能源轉型，韓國政府今年開始進行年度 ESS 招標，目標是到 2038 年供應總計 23GW 的儲能容量。

在今年 5 月舉行的首輪招標中，韓國選定了 8 個地區的 ESS 建設運營商，總容量達 563MW，超過了原定目標容量。其中，三星 SDI 成為 6 個項目的優先投標人，佔據了總容量的 76%，表現搶眼。