央行購金潮提供支撐：高盛重申2026年黃金目標價4900美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
儘管近期黃金價格出現波動，但頂級投行高盛在重新評估對 2026 年黃金價格的前景後，重申其年底目標價為每盎司 4900 美元。高盛認為，各國央行持續且強勁的購金趨勢，是決定金價下一步走勢的關鍵催化劑。
金價近期波動引發市場爭議
黃金價格在 2025 年經歷了一波令人印象深刻的漲勢，但近期出現回調。在 10 月飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點後，金價在 10 月下旬回落至 4000 美元以下。此後，金價在 3900 美元至 4205 美元之間震盪，並於 11 月 17 日收於 4054 美元。
近期走勢使黃金多頭猶豫不決，不確定是該「逢低買入」還是賣出鎖定利潤。雖然 4000 美元下方似乎有抄底資金支撐，但黃金在過去一個月仍累計下跌 7.4%。
高盛指出，近期金價波動恰逢美債殖利率從 4% 以下上升，且美元在過去 1 個月上漲了約 1%。不過，高盛認為，支撐黃金的催化劑仍將提供支持，使得此次回調相對短暫。
2025 年黃金大漲的宏觀背景
黃金價格在 2025 年上漲了 55%，這主要歸因於中央銀行購金以及美債殖利率下跌、美元走弱。
高盛認為，美國經濟表現雖然在 GDP 增長方面良好，但在就業和通膨方面卻出現了明顯問題，使聯準會陷入兩難境地。
根據數據，美國裁員人數激增，失業率已升至 2021 年以來最高。美國勞工統計局 8 月報告顯示，失業率從 7 月的 3.4% 升至 4.3%。此外，美國總統特朗普的關稅策略推高了進口成本，導致通膨上升。消費者價格指數 (CPI) 顯示，9 月通膨率升至 3%。
在這種背景下，美國國債殖利率下跌、美元走弱。10 年期美國國債殖利率從 1 月初的 4.77% 降至 4.14%，美元指數從 109 跌至 99.5。由於金價歷史上通常與殖利率和美元呈反向走勢，因此這對黃金來說是利多。
央行購金加速成主要支撐力量
高盛強調，各國央行購金行為已加速，並預計明年仍將保持強勁勢頭。該行指出，央行正透過外匯儲備多元化來對沖地緣政治和金融風險，這是一個多年的趨勢。
高盛分析師表示，最近金價的快速上漲，其時機、幅度與速度與亞洲央行購金行為一致。根據高盛的實時預測，9 月份各國央行購金量為 64 噸，遠高於 8 月的 21 噸。高盛估計，卡達 9 月購買了 20 噸黃金，阿曼購買了 7 噸，中國購買了 15 噸。該行預計，從 2025 年第四季度到 2026 年，各國央行將平均每月購買 80 噸黃金。
此外，央行購金量的增加，加上西方黃金 ETF 出現自 2022 年中以來最大的月度流入 (112 噸)，標誌著強勁的央行需求與 ETF 持倉大規模增加在本輪周期中首次同時出現。
高盛指出，如果散戶投資者持續將黃金納入投資組合，金價甚至可能進一步上漲。
