鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-12 16:10

黃金下一站6000還是3000美元？花旗預測三種「天堂地獄」情境。(圖:shutterstock)

報告指出，當前黃金的相對價格已在宏觀經濟、私人財富配置、央行行為及產業利潤等指標上，達到了歷史上罕見的極端水準。這 5 個關鍵指標共同向市場發出了明確的警告訊號：

佔 GDP 比重創 55 年新高： 全球每年用於黃金的支出佔全球 GDP 的比重已攀升至約 0.55%，達到過去 55 年來的最高水準。

佔家庭財富比重創歷史新高： 私人部門持有的黃金總價值，佔全球家庭淨財富的比重已達到約 3.5%，創下有紀錄以來的歷史新高，甚至高於 1980 年第二次石油危機時期。

佔外匯存底比重達 30 年高點： 黃金在全球央行外匯存底的份額已接近 35%，達到自 1990 年代中期以來的最高點。

與廣義貨幣比率接近歷史高峰： 全球黃金總存量價值與全球廣義貨幣（M2）的比率，已接近 1980 年第二次石油危機時期的歷史高峰，作為衡量貨幣價值的尺度，其相對價格處於極端位置。

礦商利潤達 50 年高點： 受惠於高漲的金價，黃金礦商的利潤率已達到 50 年來的最高水準。

1. 基本情境 (50% 機率)：回落至 3,650 美元

花旗報告的基本情境預測金價將在 2026 年回落至 3,650 美元。其核心邏輯是，隨著美國經濟環境改善，市場對經濟衰退的擔憂將減弱，從而削弱黃金作為避險資產的吸引力。在這種被稱為「金髮姑娘」（Goldilocks）式的經濟體——即成長穩健、通膨受控的環境下，降息和市場情緒的轉向更有可能利好工業金屬和股市，而非黃金。

2. 牛市情境 (30% 機率)：衝上 5,000 美元甚至 6,000 美元

如果市場對美國財政可持續性危機、地緣政治衝突升級等「結構性擔憂」成為現實，那麼黃金的避險屬性將被徹底點燃。在這種多頭情境下，報告預測金價可能在 2026 年底升至 5,000 美元，並在 2027 年底進一步達到驚人的 6,000 美元。

3. 熊市情境 (20% 機率)：回落至 3,000 美元