鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-17 17:40

摩根大通分析師近日發表報告，他們不僅確認比特幣價格已經觸底，更預計到 2026 年，比特幣將對黃金的龐大市值構成實質性挑戰。

摩根大通預測比特幣已觸底 2026年將挑戰黃金28.3兆美元市值(圖:shutterstock)

比特幣的價格本周經歷了急劇的波動，從 10 月份的峰值 12.6 萬美元，下跌至 9.4 萬美元附近。然而，由常務董事 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通分析團隊，已經確定了比特幣的價格底部。分析師們主張，9.4 萬美元的生產成本，暗示了當前比特幣價格的下行空間非常有限。

‌



儘管比特幣近期經歷價格波動，摩根大通團隊重申了他們對 2026 年的價格預測。目前，黃金的市值已飆升至 28.3 兆美元。相比之下，比特幣的市值為 1.9 兆美元。摩根大通分析師認為，這種巨大的差異，意味著比特幣在未來 6 到 12 個月內存在可觀的上漲空間。

他們預測，到 2026 年，比特幣有望對黃金 28.3 兆美元的市值構成挑戰。這項預期源於一個關鍵指標：比特幣兌黃金的波動率比率呈現下降趨勢。根據這一趨勢，摩根大通推測比特幣在 2026 年的潛在價格，可能接近 17 萬美元。

摩根大通的預測發布之際，正值比特幣和其他加密貨幣的投資形式正獲得更多認可。這種對黃金市值構成挑戰的潛力，強調了比特幣和其他數位資產日益增長的接受度和採用率。

隨著加密貨幣逐漸整合到主流金融中，預測中的價格飆升將顯著影響全球金融格局。