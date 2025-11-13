鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-13 14:54

美國聯邦政府終結 43 天關門紀錄，市場認為官方經濟數據釋出可望有利降息決策，加上聯準會官員波斯提克 (Raphael Bostic) 計畫退休，有利川普布局人事，貴金屬擺脫前期修正，黃金重返 4200 美元，白銀更一舉改寫歷史新高，期元大 S&P 黃金 (00635U-TW)、期元大道瓊白銀 (00738U-TW) 今 (13) 日分別大漲 2.5%、6.5%。

美國政府史上最長關門落幕！黃金洗盤完畢重返4200美元 金銀ETF回神。（圖：shutterstock）

黃金於 10 月下旬逼近 4400 美元大關後，因短線急漲加上缺乏官方數據而使降息步調模糊，價格一度回落跌破 4000 美元，不過，近期民間公布數據如企業裁員、消費者信心等皆透露經濟呈現放緩態勢，美國政府重啟後公布的經濟數據可望提供降息指引，激勵貴金屬重拾大漲表現。

‌



法人分析，目前檯面上黃金的多重利多不變，包括最重要的美國維持謹慎寬鬆將持續支持黃金價格、地緣政治風險也不減反增，外資機構如摩根大通看好明年金價可望突破 5000 美元，投資人積極回補黃金及連動的白銀，帶動價格回升。

統計國內黃金 ETF－期元大 S&P 黃金，在本波修正期間約吸引 50 億元淨申購，投資人逢低回補力道相當積極。

法人認為，目前大多數投資人皆對於黃金處於低配，黃金利多走勢確立下，黃金、白銀避險表現上將比債券更加穩健。日前部分機構法人喊出將股債配置調整為股債金配置，對於未有規劃買進債券的投資人，也至少可納入 10% 至 20% 的黃金部位。黃金經過 10 月下旬短線劇震下已完成「洗盤」，目前場內籌碼的長線看多信心充足，白銀領先重返新高有利黃金表現，投資人可趁勢進場布局。