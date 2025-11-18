美國成中國放貸最大受益國！資金流向高科技及基礎設施

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-18 16:10

研究指出，美國已成為中國在全球放貸最多的國家，同時顯示中國的借貸策略正從以往以開發中國家為主，轉向支持高收入及中高收入國家。

美國成中國放貸最大受益國！中國資金流向高科技及基礎設施。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國威廉與瑪麗學院（William & Mary）旗下研究機構 AidData 於週二（18 日）發布的報告顯示，近年來中國海外放貸與援助方向出現重大轉變。

其中，美國成為中國官方資金的最大接受國，而中國對高收入與中高收入國家的貸款占比快速上升，逐漸取代過去以開發中國家為主的模式。

報告指出，自 2000 年至 2023 年間，中國向全球 200 個國家提供的貸款與贈款總額高達 2.2 兆美元，覆蓋世界各區域。

AidData 強調，中國官方貸款規模比外界普遍估計高出 2 至 4 倍，是目前全球最大的官方債權國。

研究團隊發現，2023 年中國對低收入與中低收入國家的放貸占比僅剩 12%，相較於 2000 年的 88% 大幅下降。

同時，中國也削減了「一帶一路」倡議下對「全球南方」基礎設施項目的貸款。

反觀中高收入及高收入國家的放貸占比則從 2000 年的 24% 提升至 2023 年的 76%。例如，英國獲得 600 億美元，歐盟則獲得 1,610 億美元。

報告最引人注目的是，美國是全球接受中國官方貸款最多的國家。

數據顯示，美國累計獲得超過 2,000 億美元、近 2,500 項目的中國官方資金支持。

AidData 指出，中國國有實體在美國「遍布每一個區域與產業」，資助項目包括：

德州與路易斯安那的液化天然氣（LNG）設施

維吉尼亞北部的資料中心

紐約甘迺迪機場與洛杉磯國際機場航站建設

馬特洪峰天然氣管線

達科他輸油管道