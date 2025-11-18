鉅亨網新聞中心 2025-11-18 13:51

快時尚電商巨頭希音（Shein）日前在巴黎瑪黑區巴詩威（BHV）購物中心開設了其在法國乃至全歐洲的首家實體店，這是該品牌從純線上模式邁向線下體驗的重要里程碑。與此同時，法國媒體和市場數據皆證實，希音已經深深植根於法國市場，成為當地消費者「愛不釋手」的新寵。

愛不釋手！五項數據證實Shein橫掃法國購物車。(圖:shutterstock)

以下五項關鍵數據，強有力地揭示了法國人對希音的狂熱追捧：

數據一：實體店 5 天吸引 5 萬人次

希音巴黎 BHV 門市於 11 月 5 日開門迎客後，立刻引發了爆炸性的顧客潮。在短短五天內，該門市共吸引了約 5 萬人次進店購物，顧客平均消費達 45 歐元。由於現場人潮洶湧，甚至出現「大排長龍」的火爆場面，導致管理集團不得不宣布延遲在法國其他五座城市的實體店開幕計畫，以更好地應對顧客需求。

早在今年夏季，希音在第戎 (Dijon) 開設的快閃門市也曾在 10 天內吸引超過 2.6 萬人次，足見其線下吸引力。

數據二：坐擁 2000 萬網路活躍用戶基礎

線上消費的巨大基礎是希音成功的重要支柱。據希音發言人透露，該品牌在法國已擁有高達 2,000 萬網路活躍用戶。這一龐大的用戶群體為希音的交易量和市場佔有率提供了堅實的基礎，顯示出其在年輕族群中無可比擬的影響力。

數據三：法國零售交易量位列全法前五

根據法國時尚學院（IFM）2025 年第一季的權威調查，希音的市場地位已躋身法國零售業前列。在法國所有零售商的交易數量中，希音穩居第五位；而在競爭最激烈的電商領域中，希音的交易量排名第三，僅次於二手平台 Vinted 和電商巨頭亞馬遜，遠超其他傳統時尚品牌。

數據四：包裹數量遠超亞馬遜

希音的業務量甚至成為了法國物流業的重要組成部分。法國郵政集團總裁瓦爾（Philippe Wahl）曾在 2024 年公開表示，快時尚平台希音與 Temu 貢獻了 22% 的包裹數量，其快遞量已遠遠超過亞馬遜平台。這一驚人的數字體現了法國消費者通過希音進行的海量購物行為，直接導致來自中國、價值不超過 150 歐元的小包裹在 2022 年至 2024 年間翻倍至約 8 億件。

數據五：快時尚交易量季度排名迅速躍升

除了整體的零售和電商排名外，希音在快時尚領域的增長速度也令人側目。Fashion Network 網站的報道顯示，希音的快時尚交易量在第一季度未能入榜前 25 名，但在隨後的第二季度，便迅速躍升 9 位，衝至第 23 位，顯示出其在垂直市場中強勁的成長動能和對本土市場的快速衝擊力。