南華早報：字節跳動2026年擬斥資140億美元採購輝達晶片

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-31 11:10

據《南華早報》引述知情人士報導，若美國允許輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在中國銷售其 H200 GPU，字節跳動 (ByteDance) 計劃於 2026 年斥資約 1,000 億人民幣 (約 140 億美元) 採購輝達的人工智慧 (AI) 晶片，較 2025 年約 850 億人民幣大幅增加。

傳字節跳動2026年擬斥資140億美元採購輝達晶片(圖：Shutterstock)

這筆預算仍可能調整，屬於這家總部位於北京的公司 2026 年 AI 資本支出計畫之一。知情人士表示，這家私募市場估值約 5,000 億美元的公司，已建立一支約 1,000 人的晶片設計團隊。

字節跳動內部的晶片部門，已在一款效能據稱可媲美輝達專為中國市場打造的 H20 的處理器設計定案 (tape-out) 方面取得進展，且成本更低。這並非唯一一家嘗試自行研發晶片、以掌控長期供應與成本的中國科技公司。

該名人士補充，營運 TikTok 與抖音的字節跳動，也正投資包括高頻寬記憶體 (HBM) 在內的記憶體技術，採取自研與投資相關新創並行的策略。

字節跳動並未對外揭露其晶片採購預算或半導體研發計畫。

隨著旗下熱門應用程式、雲端業務火山引擎及大型語言模型的發展，字節跳動的運算需求快速攀升。火山引擎預計將成為中國中央電視台春節聯歡晚會的獨家 AI 雲端合作夥伴，該節目是中國收視最高的電視直播。

字節跳動的聊天機器人「豆包」本月每日處理的 Token(語言模型處理文本的基本單位) 數量已超過 50 兆，高於 2024 年 12 月的 4 兆。火山引擎總裁譚待近日表示，該平台已有超過 100 家企業客戶，累計使用 token 超過 1 兆。

一名人士指出，該晶片團隊也與字節跳動的 AI 研究團隊 Seed 密切合作。隨著美中地緣政治緊張升溫，該晶片部門已於 9 月轉移至一家新加坡註冊的子公司 Picoheart。員工表示，部分中國員工被詢問是否願意調往新加坡，可能負責在中國當地被視為較為敏感的工作。

《金融時報》本月稍早報導，字節跳動正準備在 2026 年將整體 AI 投資大幅提高至 1,600 億人民幣。

另一方面，《路透》報導指出，輝達正希望在 2 月中旬農曆新年前，向中國客戶出貨最新獲准的 H200 晶片。中國科技企業對這款輝達第二強大的 AI 晶片展現高度興趣，但北京當局尚未批准任何採購案，實際時程仍可能視監管決策而變動。