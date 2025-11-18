受美關稅拖累 歐盟下修明年成長至1.2%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-18 01:19

據《華爾街日報》周一 (17 日) 報導，因美國關稅高於預期，歐盟執委會下修 2026 年經濟成長預測至 1.2%。儘管今年歐元區經濟活動具韌性，執委會上調今年成長預測至 1.3%，但外部環境挑戰仍拖累明年展望。

歐盟上調今年經濟成長預測，但美國關稅恐拖累明年。(圖:Reuters/TPG)

歐盟執委會在半年度經濟展望報告中表示，今年前三季經濟成長超出預期，在民間消費和投資攀升帶動下，未來幾季仍將保持動能。

執委會預期，包含將於明年 1 月 1 日加入的保加利亞在內的 21 國歐元區，今年整體 GDP 將成長 1.3%，高於先前預估的 0.9%，也優於去年的 0.4%。

小幅下修明年經濟成長預測

不過，2026 年成長預測從先前的 1.4% 小幅下修至 1.2%。執委會表示，充滿挑戰的全球環境持續拖累前景，風險偏向下行。報告點出，原因之一是對美出口關稅平均稅率高於先前預測。

先前預估大多數歐盟商品出口美國的關稅為 10%，後來在今年夏天達成的貿易協定中敲定為 15%。新預估假設所有國家和產業別的關稅，在預測期間內都將維持。

歐盟執委 Valdis Dombrovskis 補充，「同時，相對於中國或印度等許多其他經濟體，歐盟面臨的平均關稅較低。這為歐盟經濟提供相對優勢。」

展望未來，執委會指出股市波動帶來的成長風險，尤其是美國科技類股，歐盟內的政治不確定性和氣候災害也構成威脅。Dombrovskis 表示，不確定性將持續成為未來幾年歐洲經濟的主要特徵，但具韌性的勞動市場、改善的購買力和有利的融資條件，仍將支撐溫和的經濟成長。

通膨、失業與德國展望

歐盟通膨率預計將在 2026 年持續放緩至 1.9%，略高於先前預期的 1.7%，但仍在歐盟 2% 目標範圍內，2027 年預計穩定在 2%。執委會表示，服務業和食品通膨下降將被能源價格上漲抵銷，而進口競爭壓力加劇和歐元升值，應會抑制非能源商品的通膨。

失業率預計將持續改善，從今年的 6.3% 降至 2026 年的 6.2% 和 2027 年的 6.1%，這與歐盟工作年齡人口萎縮趨勢一致。

身為歐盟最大出口國的德國，今年成長預測從零成長上調至 0.2%。執委會指出，投資人信心上升，認為德國大幅增加財政支出將提振經濟。今年 3 月，德國國會同意高達 1 兆歐元 (1.162 兆美元) 的民用和國防投資方案。