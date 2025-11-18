日本推「酷日本2.0」戰略 誓言改善創作者血汗勞動

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-18 04:59

據《華爾街日報》周一 (17 日) 報導，負責日本文化出口事務的日本經濟安保大臣小野田紀美承諾改善內容創作者工作環境，這是政府擴大娛樂產業全球版圖新戰略的一環。

日本承諾改善內容創作者血汗環境，推動文化出口成長。（圖：shutterstock）這是更大計畫的一環，目標是在2033年前，透過內容、食品、時尚、化妝品和觀光旅遊，每年創造超過50兆日圓。

「日本內容產業透過持續吸引全球觀眾，提升國家國際魅力，」小野田紀美周一接受《華爾街日報》等媒體採訪時表示，「因為人才是創造優質內容的根本，薪資待遇是整個產業的關鍵問題。」

日本雖然創造出超級瑪利歐、皮卡丘、Hello Kitty 等全球知名角色，但低薪和血汗環境卻讓許多藝術家和遊戲開發者出走海外尋求更好機會。

小野田紀美從政前曾在遊戲公司工作，她以過去工作經驗為例指出，創作者經常遭遇「熱情剝削」，因為熱愛創作，雇主就要求他們無限加班。日本政府計劃公布電影和動畫產業勞動調查結果，並制定準則釐清可能的反壟斷問題。

軟實力成國家資產

在「酷日本」(Cool Japan) 戰略下，政府希望向海外推廣日本流行文化和創意產業，以支持經濟成長並吸引更多外國觀光客。官員已將娛樂和創意產業定位為核心成長引擎，也是潛在的外匯收入來源。

日本內容海外銷售額，包括動畫、漫畫、遊戲、電影和音樂，出口規模已不輸鋼鐵和半導體產業，凸顯軟實力已成為重要國家資產。

東京設定 2033 年內容產業海外銷售額目標 20 兆日圓 (約 1,300 億美元)，較 2022 年的 4.7 兆日圓成長逾四倍。這是更大計畫的一環，目標是在 2033 年前，透過內容、食品、時尚、化妝品和觀光旅遊，每年創造超過 50 兆日圓。

官僚主導曾失敗

日本政府推動「酷日本」戰略可追溯至 2010 年代初期，但過去計畫因官僚由上而下推動，無法貼近草根文化而失敗。

小野田紀美是知名的動漫遊戲迷，常在社群媒體分享她愛看的漫畫和遊戲，外界期待她能發揮對創意產業的第一手經驗，讓策略更有效。