母子公司換股獲准 橘焱胡同：啟動中平價連鎖新戰略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-17 16:20

連鎖餐飲集團橘焱胡同 (2761-TW) 今 (17) 日宣布，取得金管會核准函正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展路徑，換股完成後，治理架構整合到位，集團將以品牌鏈化、規模擴張和標準化能力為主要推動方向。

橘焱胡同董事長吳念忠。(鉅亨網資料照)

橘焱胡同目前共擁有 15 個品牌、59 家門市，進入下一個 10 年，將以「職人精神做靈魂、連鎖規模做引擎」重新定義餐飲集團的成長。

‌



橘焱胡同董事長吳念忠表示，面對餐飲市場缺工、成本上升和消費敏感度提高等挑戰，今年啟動體質調整，轉型成果已逐步顯現，其中，「開丼、Pepper Lunch(胡椒廚房)、四代目菊川」三大中平價品牌成長動能強勁，今年以來營收年增幅逾 20%，成為集團最具規模化潛力和展店速度的事業群。

展望 2026 年，橘焱胡同規劃新增逾 10 家門市，由開丼、Pepper Lunch 和四代目菊川作為主要展店動能，尤其開丼和胡椒廚房將跳脫既有美食街定位、升級為百貨商場主題餐廳店型，目標以更高坪效、更完整品牌場景與強化體驗，提升單店獲利和品牌影響。

橘焱胡同強調，「燒肉職人精神」仍是集團最核心的品牌靈魂，但在市場環境快速變化下，將透過跨品牌支援、區域管理架構、標準化流程等方式提升複製力，支持中平價品牌快速展店。