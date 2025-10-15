餐飲業加強經營高端客 漢來美食、寒舍祭升級策略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-15 11:25

漢來美食旗下「焰 牛排館」。(圖：漢來美食提供)

漢來美食表示，旗下「焰 牛排館」將於 11 月 14 日至 16 日迎來連續 5 年榮獲日本米其林二星餐廳 ASAHINA Gastronome 首度來台客座，而「PAVO 餐酒館」也將於 10 月 17 日與美國納帕谷知名酒莊「鹿躍酒莊」攜手合作，舉辦主題餐酒會。

ASAHINA Gastronome 主廚朝比奈悟師承二十世紀最偉大的廚師喬爾侯布雄，為了此次來台，甚至將位於東京的餐廳暫停營業，協同內店的甜點師、侍酒師和多位團隊成員跨海前來，完整將東京米其林二星餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄，餐價每人 11800 元 + 10%，每餐期限量 50 席。

同時，全台漢來海港 6 家分店自 11 月 14 日至 12 月 14 日也將推出由朝比奈主廚設計的限定料理。

漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，雖然漢來美食是連鎖餐飲集團，但仍希望透過與國際米其林名廚及頂尖酒莊的合作，為消費者展現精緻餐飲的多元樣貌與文化交流的深度，持續以國際化視野深耕高端市場。

寒舍則指出，旗下台北寒舍艾美酒店自助餐廳「探索廚房」於 9 月啟動餐檯升級工程，將於 10 月 16 日華麗回歸，不僅在料理種類與食材等級上全面提升，更以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，拚打造成信義區最具話題的頂級自助餐。