餐飲業加強經營高端客 漢來美食、寒舍祭升級策略
鉅亨網記者王莞甯 台北
看準高端餐飲朝更精緻趨勢發展，漢來美食 (1268-TW)、寒舍 (2739-TW) 近來積極拓展高端新客群，漢來美食今年秋冬將攜手國際頂尖名廚與酒莊，推出兩場極具代表性的餐酒饗宴，每人最高要價破 12000 元，而寒舍旗下人氣自助餐廳探索廚房也進行餐檯全面升級，並漲價多達 40%。
漢來美食表示，旗下「焰 牛排館」將於 11 月 14 日至 16 日迎來連續 5 年榮獲日本米其林二星餐廳 ASAHINA Gastronome 首度來台客座，而「PAVO 餐酒館」也將於 10 月 17 日與美國納帕谷知名酒莊「鹿躍酒莊」攜手合作，舉辦主題餐酒會。
ASAHINA Gastronome 主廚朝比奈悟師承二十世紀最偉大的廚師喬爾侯布雄，為了此次來台，甚至將位於東京的餐廳暫停營業，協同內店的甜點師、侍酒師和多位團隊成員跨海前來，完整將東京米其林二星餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄，餐價每人 11800 元 + 10%，每餐期限量 50 席。
同時，全台漢來海港 6 家分店自 11 月 14 日至 12 月 14 日也將推出由朝比奈主廚設計的限定料理。
漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，雖然漢來美食是連鎖餐飲集團，但仍希望透過與國際米其林名廚及頂尖酒莊的合作，為消費者展現精緻餐飲的多元樣貌與文化交流的深度，持續以國際化視野深耕高端市場。
寒舍則指出，旗下台北寒舍艾美酒店自助餐廳「探索廚房」於 9 月啟動餐檯升級工程，將於 10 月 16 日華麗回歸，不僅在料理種類與食材等級上全面提升，更以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，拚打造成信義區最具話題的頂級自助餐。
不過，由於餐檯選擇和食材均大提升，探索廚房也調漲價格，每位成人平日午晚餐由 1690 元調漲為 2380 元，漲幅達 40%，週五晚餐以及假日午晚餐為 2580 元。
