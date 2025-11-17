鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 13:05

元大台灣 50(0050-TW) 今年引發市值型 ETF 熱潮，據投信投顧公會最新資料，0050 定期定額金額衝上 57.47 億元再創新高，近一年成長率來到 175%，而其他熱門 ETF，除元大高股息 (0056-TW) 維持正成長外，其餘則全面衰退，國泰永續高股息 (00878-TW) 近一年衰退逾 16% 墊底。

0050穩居定期定額人氣王！金額衝57億元新高 每人每月扣款近萬。(鉅亨網資料照)

統計投信投顧公 10 月定期定額扣款金額，規模前五大熱門 ETF，冠軍持續由 0050 以 57.47 億元奪冠，單月增加 7 億元，每人扣款金額年增 22%，來到 9576 元，追蹤同指數的富邦台 50(006208-TW) 則年減 15.2%，顯示 0050 較低的費用率持續吸引投資人在不新增交易成本下，定期定額停扣 006208 轉進 0050。

高股息部分，0056 成長率維持平盤，00878 與群益精選高息 (00919-TW) 則出現顯著衰退，定期定額人均扣款金額出現約 1 成年減幅，兩檔 ETF 投資人也出現轉移。

法人表示，0050 今年以來打破市值 ETF「高貴」門檻，與調降費用率後，吸引個股、高股息投資人積極投入，重要原因來自於其績效與成長潛力亮眼，統計今年以來至 11/14，0050 含息報酬率近 3 成，高股息 ETF 除了 0056 仍有雙位數績效，00878 僅 2.04%、00919 更僅 1.51%。

法人指出，當投資人理解到配息率不等於績效表現後，再加上 0050 指數邏輯經過多空考驗逾 20 餘年，成分股跟著台灣產業與時俱進，擁有絕不錯過台股漲勢的特性，使其成為 ETF 配置的標配，適合小資族、新手爸媽長期投資。

0050 最新規模已近 9000 億元，經理費率持續為台股 ETF 最低，隨著台股持續成長與投資人長期投入，0050 將有機會成為首檔規模破兆的 ETF，屆時經理費率將持續朝 0.05% 下降，有利投資人長線存股。