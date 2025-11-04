京站入主百八魚場 明年初起三大餐飲品牌挹注新營收新動能

‌



京站董事長林怡均則表示，此為京站多角化經營跨足非常重要的一步，可讓京站整個生活圈更豐富也更完整，並使餐飲成為京站成長的新動能，未來雙方將持續以消費者需求為核心，共同探索品牌創新與營運協同的無限可能，為國內零售餐飲市場注入全新動能。