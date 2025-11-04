京站入主百八魚場 明年初起三大餐飲品牌挹注新營收新動能
鉅亨網記者王莞甯 台北
京站 (2942-TW) 與百八魚場餐飲正式簽約，京站以新台幣 2 億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67% 股權，預計於 2026 年初完成交割，將「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋和「海宴新台菜」納入合作體系，將快速挹注新營收動能。
「京饌餐旅事業股份有限公司」是百八魚場餐飲分割移轉設立的新設公司，京站保留原營運團隊，將旗下三大品牌納入合作體系。
百八魚場餐飲董事長王國華表示，期待與京站團隊一起努力，讓百八在新的舞台上更穩更亮。
京站董事長林怡均則表示，此為京站多角化經營跨足非常重要的一步，可讓京站整個生活圈更豐富也更完整，並使餐飲成為京站成長的新動能，未來雙方將持續以消費者需求為核心，共同探索品牌創新與營運協同的無限可能，為國內零售餐飲市場注入全新動能。
