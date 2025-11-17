鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 18:25

中央銀行 14 日與美國財政部就匯率議題發布聯合聲明引發市場熱議，新台幣兌美元今 (17) 日早盤升逾 1 角，但下午美元買盤湧現後，台幣豬羊變色，升幅全數回吐，甚至一度貶破 31.2 元關卡，終場小貶 3 分，以 31.18 元作收，創下半年多新低，台北及元太外匯市場總成交值 22.22 億美元。

〈台幣〉午後豬羊變色... 升幅回吐收31.18元 寫逾半年新低。(圖：shutterstock)

台灣央行上周五與美國財政部發布聯合聲明，強調不應操縱匯率，且干預匯市應以雙向為主，台灣央行承諾自今年 12 月底起，干預匯市金額等資料的發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。新台幣一個月期 NDF(無本金遠期外匯) 應聲狂飆，展現市場對新台幣走升的強烈預期。

新台幣兌美元今天以 31.13 元開盤後，最高一度升抵 31.024 元，升值 1.26 角，並未出現市場預期的恐慌性暴力升值，且於午盤過後出現踴躍的美元買盤，使得匯價最低來到 31.217 元，全日高低振福將近 2 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.03%，韓元貶值 0.15%，新台幣貶值 0.10%，人民幣小貶 0.05%，日元亦微幅貶值，新加坡幣則小升 0.03%。