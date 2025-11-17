鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 12:31

本周市場焦點鎖定在輝達財報發布，儘管 AI 晶片一哥還沒掀開成績單，但投資人已經摩拳擦掌、充滿期待，先前蘋果、微軟等科技巨頭已經交出漂亮成績單，為科技股行情注入強心針。根據集保中心統計，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 受到 9 萬股民熱情追捧，穩坐美股原型 ETF 人氣王寶座，魅力可見一斑。

00757股東人數突破9萬人 穩居美股原型ETF人氣王。(圖：shutterstock)

根據集保中心統計至 11 月 14 日最新數據，美股原型 ETF 股東人數前五名出爐，00757 以 9,0118 人強勢奪冠，成為美股原型 ETF 人氣王。00757 涵蓋十大科技巨頭，成分股採等權重配置，讓每檔股票都能充分貢獻成長動能，成為台灣投資人參與美股科技股的最夯選擇。其餘依序為：國泰費城半導體 (00830-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、富邦 NASDAQ(00662-TW) 及復華 S&P500 成長 (00924-TW)。

統一 FANG+ETF 經理人林良一指出，近期美股市場在政府停擺結束後，投資情緒有所回暖，但短期仍面臨不少不確定因素。科技股表現分化明顯，儘管部分科技巨頭如輝達、微軟、谷歌和亞馬遜在 AI 與雲端服務領域持續推動成長，數位廣告業務亦有復甦跡象，但整體市場仍遭遇震盪。短線上，部分權值股修正，反映投資人對未來利率政策及經濟數據的謹慎態度。聯準會政策趨於明朗，市場普遍預期利率高峰已過，但鷹派言論及數據空缺帶來壓力，提升波動性。

林良一進一步指出，儘管短期波動加劇，科技巨頭依然具備穩健的獲利基礎和中長期成長潛力。市場氛圍目前介於謹慎中帶有期待，不過，結合技術創新及經濟軟著陸的利多因素，中長期發展仍具備相當潛力。投資人不妨透過定期定額方式布局優質科技 ETF，掌握 AI 浪潮帶來的投資機會。