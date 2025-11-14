search icon



美國聯準會 12 月降息機率下降，美股全面收黑，在台股掛牌的美股 ETF 也是重災區。ETF 達人表示，短線美股雖然震盪，但中長期來看，美股優勢產業股票拉回整理，反而提供逢低布局良機，投資人可以擇優分批進場，或以定期定額搭上美股長線多頭列車。

cover image of news article
美股市值型ETF全面漲贏S&P500 專家：大型股耐震 逢拉回可分批布局。(圖：shutterstock)

投資美股可從市值型 ETF 入手，盤點目前市面上六檔美股市值型 ETF，三個月漲幅都遠勝過代表美股大盤的 S&P 500 指數，據 CMoney 統計，統一美國 50(009811-TW) 勁揚 12.6% 居冠。以那斯達克為追蹤指數的富邦 NASDAQ(00662-TW)、中信 NASDAQ(009800-TW) 緊追在後，元大 S&P500(00646-TW) 三個月來也漲超過 10%，6 檔全數漲贏 S&P 500 指數的 5.94%。


統一美國 50 ETF 經理人吳湘菱表示，當前美國股市展望呈現分化與機會並存的格局。儘管經濟成長放緩和政策不確定性帶來風險，但科技產業的強勁表現和消費市場的回溫，仍為投資者提供機會。而關稅對產業影響的方面來看，大型股對關稅的耐受力較中小型股來的高。

吳湘菱表示，美國 50 指數的產業覆蓋面廣，包含 AI 應用、金融服務、消費零售、健康照護、能源轉型等主題，使其在不同市場環境下皆能掌握輪動機會，短線上若遇回檔，可視為布局時機。

六檔美股市值型 ETF 三個月股價漲跌幅

股票代號

股票名稱

收盤價（元）

3 個月

漲跌幅（%）

009811

統一美國 50

11.71

12.6

00662

富邦 NASDAQ

102.1

11.34

009800

中信 NASDAQ

11.05

11.06

00646

元大 S&P500

66.95

10.94

00858

永豐美國 500 大

33.53

9.72

009806

台新標普 500

11.9

9.58

S&P 500 指數

5.94

資料來源：CMoney，截至 2025/11/13。鉅亨網記者陳于晴製表

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


