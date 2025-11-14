美股市值型ETF全面漲贏S&P500 專家：大型股耐震 逢拉回可分批布局
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會 12 月降息機率下降，美股全面收黑，在台股掛牌的美股 ETF 也是重災區。ETF 達人表示，短線美股雖然震盪，但中長期來看，美股優勢產業股票拉回整理，反而提供逢低布局良機，投資人可以擇優分批進場，或以定期定額搭上美股長線多頭列車。
投資美股可從市值型 ETF 入手，盤點目前市面上六檔美股市值型 ETF，三個月漲幅都遠勝過代表美股大盤的 S&P 500 指數，據 CMoney 統計，統一美國 50(009811-TW) 勁揚 12.6% 居冠。以那斯達克為追蹤指數的富邦 NASDAQ(00662-TW)、中信 NASDAQ(009800-TW) 緊追在後，元大 S&P500(00646-TW) 三個月來也漲超過 10%，6 檔全數漲贏 S&P 500 指數的 5.94%。
統一美國 50 ETF 經理人吳湘菱表示，當前美國股市展望呈現分化與機會並存的格局。儘管經濟成長放緩和政策不確定性帶來風險，但科技產業的強勁表現和消費市場的回溫，仍為投資者提供機會。而關稅對產業影響的方面來看，大型股對關稅的耐受力較中小型股來的高。
吳湘菱表示，美國 50 指數的產業覆蓋面廣，包含 AI 應用、金融服務、消費零售、健康照護、能源轉型等主題，使其在不同市場環境下皆能掌握輪動機會，短線上若遇回檔，可視為布局時機。
|
六檔美股市值型 ETF 三個月股價漲跌幅
|
股票代號
|
股票名稱
|
收盤價（元）
|
3 個月
漲跌幅（%）
|
009811
|
統一美國 50
|
11.71
|
12.6
|
00662
|
富邦 NASDAQ
|
102.1
|
11.34
|
009800
|
中信 NASDAQ
|
11.05
|
11.06
|
00646
|
元大 S&P500
|
66.95
|
10.94
|
00858
|
永豐美國 500 大
|
33.53
|
9.72
|
009806
|
台新標普 500
|
11.9
|
9.58
|
S&P 500 指數
|
－
|
5.94
|
資料來源：CMoney，截至 2025/11/13。鉅亨網記者陳于晴製表
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈焦點股〉00981A規模突破300億元 續吸金成交量居主動ETF之冠
- 高股息ETF息收、報酬無法兼得？00918、0056逆勢繳出雙十佳績
- 台股衝28000！M9材料成AI淘金「熱點」法人：市值型ETF可望續搭順風車
- 4檔美股市值型ETF比拚 「美版0050」統一009811績效、人氣雙冠王
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇