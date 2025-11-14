鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-14 19:27

美國聯準會 12 月降息機率下降，美股全面收黑，在台股掛牌的美股 ETF 也是重災區。ETF 達人表示，短線美股雖然震盪，但中長期來看，美股優勢產業股票拉回整理，反而提供逢低布局良機，投資人可以擇優分批進場，或以定期定額搭上美股長線多頭列車。

美股市值型ETF全面漲贏S&P500 專家：大型股耐震 逢拉回可分批布局。(圖：shutterstock)

統一美國 50 ETF 經理人吳湘菱表示，當前美國股市展望呈現分化與機會並存的格局。儘管經濟成長放緩和政策不確定性帶來風險，但科技產業的強勁表現和消費市場的回溫，仍為投資者提供機會。而關稅對產業影響的方面來看，大型股對關稅的耐受力較中小型股來的高。

吳湘菱表示，美國 50 指數的產業覆蓋面廣，包含 AI 應用、金融服務、消費零售、健康照護、能源轉型等主題，使其在不同市場環境下皆能掌握輪動機會，短線上若遇回檔，可視為布局時機。

六檔美股市值型 ETF 三個月股價漲跌幅 股票代號 股票名稱 收盤價（元） 3 個月 漲跌幅（%） 009811 統一美國 50 11.71 12.6 00662 富邦 NASDAQ 102.1 11.34 009800 中信 NASDAQ 11.05 11.06 00646 元大 S&P500 66.95 10.94 00858 永豐美國 500 大 33.53 9.72 009806 台新標普 500 11.9 9.58 S&P 500 指數 － 5.94 資料來源：CMoney，截至 2025/11/13。鉅亨網記者陳于晴製表