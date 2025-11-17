〈焦點股〉記憶體概念股加持 唯一聚焦IC設計ETF 00947單日噴漲近3%

在 AI 商機持續爆發、四大 CSP(雲端服務供應商) 亞馬遜、Alphabet、微軟及 Meta 同步上修全年資本支激勵下，台灣半導體產業鏈受惠大，相關 ETF 股價持續勁揚，據統計，績效前十強的台股 ETF 近 3 月皆大漲二位數，其中，IC 設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈。



觀察近 3 月績效第一的台新臺灣 IC 設計動能 ETF 前五大持股，包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯、南亞科及華邦電，雖然這些公司不純粹是 IC 設計企業，但其產品高度依賴 IC 技術，與晶片設計密不可分。此外，00947 追蹤的成分股不僅涵蓋 IC 設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。