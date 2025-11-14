search icon



〈焦點股〉南亞快攻轉型、潛在業外收益看漲 股價翻紅一度漲半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北

塑化股南亞 (1303-TW) 第 3 季稅後純益達 32.6 億元、EPS 為 0.41 元，創近 8 季新高，加上持股轉投資南亞科 (2408-TW)、南電 (8046-TW) 後市看俏，今 (14) 日開低震盪後，盤中在大單敲進下，一度漲半根停板，衝上 57.1 元創波段新高。

cover image of news article
南亞業外收益看俏挾轉型利多，盤中翻紅一度漲半根停板。(圖：shutterstock)

台塑 (1301-TW) 集團上周運動會，總裁吳嘉昭以轉型為變局快解，為集團尋覓轉機，標示五大轉型加速、AI 累計 2,037 件年效益約 77 億元、差別化產品今 (2025) 年占比拚 52.8％等階段性目標，也點名集團在電子材料，近期已發揮貢獻挹注集團獲利，意指南亞旗下 CCL、玻纖布，南亞科 DRAM 前景持續看好。


另近期日本玻纖布廠日東紡公布其高階 T-Glass 產品訂單爆增，帶動需求、表價上揚，也炒熱台灣相關供應鏈，法人預期南亞為相關玻纖布廠，有望持續受惠。

法人表示，南亞擁近 3 成南亞科股權母以子貴，也持有南電股票，集團不僅著重塑化，也強調加速轉型，加上今年股價跌幅已深，股價基期偏低，有望持穩向上攻堅。

南亞逆勢堅挺，也領塑化族群地球 (1324-TW)、中石化 (1314-TW)、三芳 (1307-TW) 開盤一度漲 1-2%


台股首頁我要存股
南亞55.2+2.60%
南亞科157-3.98%
南電281.5-3.60%
台塑42.5-0.35%
地球10.7+0.47%
中石化8.97+1.01%
三芳33.8-0.29%

#連續長上影

偏強
南亞科

64.52%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

64.52%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
南亞科

64.52%

勝率

#偏強機會股

偏強
南亞

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
南亞

75%

勝率

