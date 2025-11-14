〈焦點股〉南亞快攻轉型、潛在業外收益看漲 股價翻紅一度漲半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-14 12:30

塑化股南亞 (1303-TW) 第 3 季稅後純益達 32.6 億元、EPS 為 0.41 元，創近 8 季新高，加上持股轉投資南亞科 (2408-TW)、南電 (8046-TW) 後市看俏，今 (14) 日開低震盪後，盤中在大單敲進下，一度漲半根停板，衝上 57.1 元創波段新高。

南亞業外收益看俏挾轉型利多，盤中翻紅一度漲半根停板。(圖：shutterstock)

台塑 (1301-TW) 集團上周運動會，總裁吳嘉昭以轉型為變局快解，為集團尋覓轉機，標示五大轉型加速、AI 累計 2,037 件年效益約 77 億元、差別化產品今 (2025) 年占比拚 52.8％等階段性目標，也點名集團在電子材料，近期已發揮貢獻挹注集團獲利，意指南亞旗下 CCL、玻纖布，南亞科 DRAM 前景持續看好。

另近期日本玻纖布廠日東紡公布其高階 T-Glass 產品訂單爆增，帶動需求、表價上揚，也炒熱台灣相關供應鏈，法人預期南亞為相關玻纖布廠，有望持續受惠。