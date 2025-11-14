鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-14 14:54

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自下週一（11 月 17 日) 起至 115 年 4 月 30 日止開放 ATM 領現，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）之提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙之指定金融機構（含郵局）ATM 機台操作，即可領取新台幣 1 萬元現金，且 ATM 領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。

普發1萬跨行領免手續費！16家銀行郵局逾28000台ATM下周一開領。（圖: shutterstock)

財政部今（14）日與金管會共同召開記者會，並邀請數位發展部及行政院打擊詐欺指揮中心參與，由金管會說明 ATM 領現的開放時間、操作流程及注意事項，並提醒民眾應認明普發現金唯一官方網站「https://10000.gov.tw」，以確保領取作業安全順利。

財政部說明，民眾可於 ATM 領現期間至全台指定 16 家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之 ATM 機台領取普發現金，包括臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。全臺提供領現之 ATM 共 2 萬 8 千餘台，覆蓋率超過 8 成，方便民眾領取。

ATM 領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依 ATM 畫面指示輸入資料即可完成領取。如父母或監護人代領未滿 13 歲孩童之普發現金，代領人請持自身提款卡至 ATM 插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿 13 歲孩童的健保卡號即可完成代領。

財政部進一步說明，ATM 領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇 ATM 顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用 ATM 旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行 24 小時服務專線協助處理。