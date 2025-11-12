鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-12 13:36

南亞 (1303-TW) 受惠 IC 載板等高階電子材料增加獲利，第 3 季稅後純益 32.56 億元，EPS 0.41 元較上 (2) 季由虧轉盈，今 (12) 日開高走高，盤中一度亮燈漲停至 49.8 元，創近 15 個月來新高，加上集團三寶昨 (11) 日公告對南亞科 (2408-TW) 的處分利益，激勵台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW)、台塑 (1301-TW) 一度漲逾半根漲停。

〈焦點股〉南亞科成搖錢樹 台塑三寶處分利益78.5億元 南亞股價拉漲停。(圖：shutterstock)

據三寶昨日公告，台塑化、台化、台塑皆已完成第 2 輪南亞科處分 1.8 萬張，合計出售變現金額達 78.5 億元，也同時宣布第 3 輪處分南亞科計畫，預計個別再各處分 18,972 張南亞科，處分自今日起至明 (2026) 年 1 月 30 日止。未來處分後，3 家公司對南亞科持股比重均降至 9.42%，南亞持股南亞科仍有近 3 成股權。

‌



在本業部份，南亞受惠 AI 應用發展快速，加速設備升級需求，伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，在電子材料出貨量增加，化工產線重啟生產，產銷量有望提高，法人預估南亞 11 月營收有望增加。

法人表示，南亞受惠電子材料利益增加、塑膠產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科及台塑化皆於第 2 季轉虧為盈，匯率也逐步走穩，獲利有望開始轉好。