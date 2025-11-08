〈台塑集團運動會〉吳嘉昭：轉型「產品高值化」立竿見影 南亞醫材有望設子公司

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-08 13:32

台塑 (1301-TW) 企業在暌違 7 年後，今 (8) 日再度舉辦運動大會。也由今 (2025) 年 8 月中甫上任的集團總裁吳嘉昭親自主持。吳嘉昭在致詞時強調，為確保集團競爭力，「轉型」已迫在眉睫，將加速等五大轉型，也強調轉型首先要做的是提升「產品高值化」，這是短期可「立竿見影」的目標，也透露南亞 (1303-TW) 的醫材未來將成立子公司。

台塑企業總裁吳嘉昭主持企業運動大會。(圖:台塑企業提供)

吳嘉昭今日受訪時重申，他自接任台塑集團總裁以來，最需要做的努力，就是加速集產品轉型及強化經營，所以律定五大轉型方針 (產品、事業、低碳、能源、數位)，三大轉型方向 (電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材)，這也是他一年多前接任集團轉型的召集委員後，努力推動的方向。

但吳嘉昭也坦言，轉型不是那麼容易、速度也沒這麼快，他將轉型分短期及長期，短期首先要做「產品高值化」(透過技術創新、研發高附加價值產品) 提高，是馬上立竿見影可以見到的效果。例如: 南亞旗下的醫療材料，將成立新公司，往醫療產業發展，但要能出售商品，時間可能要 1-2 年；長遠轉型則有包括產線整併，產品持續向高值化發展，也是集團正積極做的工作。

吳嘉昭強調，在轉型推動，集團除了用心也很努力進行中，目前企業集團中每一間公司，每 3 個月都要提出轉型新案，高層也會觀察進度，轉型案若牽涉到其他公司，會利用集團內資源協調發展。