鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-13 02:30

綜合外媒報導，愛爾蘭媒體監管機構 Coimisiún na Meán 周三 (12 日) 宣布，已正式對美國億萬富豪馬斯克旗下社群平台 X 展開調查，理由是該公司可能未充分遵守歐盟《數位服務法》(Digital Services Act，DSA)相關規定，包括未有效處理使用者檢舉的違法內容、申訴程序不透明，以及內部投訴系統難以使用。

馬斯克社群平台X陷危機！愛爾蘭啟動首宗DSA調查 恐罰年營收6%(圖：REUTERS/TPG)

這項調查是愛爾蘭監管機構自擔任歐盟《數位服務法》執行監督角色以來的首宗正式案件，將針對 X 是否違反該法中關於使用者權利與內容管理的條文進行審查。若確認違規，愛爾蘭當局可處以最高相當於公司年營收 6% 的罰款。

愛爾蘭數位服務專員伊凡斯 (John Evans) 表示：「今天我們邁出了確保歐盟使用者獲得更安全線上體驗的重要一步。若懷疑任何平台未履行法定義務，我們將毫不猶豫採取執法行動，以保障愛爾蘭與歐盟民眾的安全。」

該監管機構指出，此次調查是基於其監督團隊的關切，以及非政府組織 HateAid 與個別使用者的舉報而展開。HateAid 早在 2023 年便曾代表一名德國研究人員對 X 提起訴訟，指控其多次遭到無故封禁。

監管機構特別強調，根據《數位服務法》，使用者有權檢舉違法或違反平台條款的內容，並可對平台決定提出申訴。調查將評估 X 是否充分告知使用者相關權利，並提供有效申訴管道。

近年歐盟加強對大型科技公司的監督，特別是針對假訊息、內容審查與透明度不足等問題。歐盟執委會去年已對 X 展開另一項正式調查，檢視其如何處理有害內容。根據《數位服務法》，擁有超過 4,500 萬名活躍使用者的 X 被歸類為「超大型線上平台」(Very Large Online Platform)，必須遵守更嚴格的透明與問責義務。

雖然歐盟執委會是《數位服務法》的主要執行機構，但部分條款的執行權限仍屬於企業註冊所在國的國家監管單位。由於包括 X、Meta(META-US) 與 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 等多家科技巨頭的歐洲總部皆設於都柏林，愛爾蘭監管機構因此在歐盟數位治理架構中扮演關鍵角色。