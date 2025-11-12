〈鴻海法說〉Q4營收將顯著成長 AI伺服器續強機櫃出貨估高雙位數季增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-12 17:45

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日召開法說，由董事長劉揚偉親自主持，他表示，累計前三季 AI 伺服器營收已提前突破兆元規模，預計第四季 AI 伺服器營收持續季增、機櫃出貨有高雙位數成長。

鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網資料照)

展望第四季，劉揚偉認為，營收無論季、年都有顯著成長，其中，隨著新一代 AI 伺服器放量、雲端服務商 (CSP) 成長加速，AI 優化及新平台轉換也帶動傳統伺服器需求，預計第四季雲端網路產品顯著季增、強勁年增。

劉揚偉表示，第四季消費智能產品進入出貨旺季，營收估強勁季增，且從目前從訂單能見度來看，拉貨動能優於去年，但受到匯率波動影響，營收會略為衰退，元件及其產品季增顯著、年增大致持平，電腦終端產品則估呈現雙減。