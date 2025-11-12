〈鴻海法說〉Q3純益季增3成 EPS 4.15元創新高 前三季賺1股本
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日召開法說，公告第三季財報，稅後純益 576.73 億元、季增 30%、年增 17%，每股純益 4.15 元，創歷史單季新高；累計前三季稅後純益 1441.41 億元，年增 35%、每股純益 10.38 元。
鴻海第三季營收 2.05 兆元，季增 15%、年增 11%；毛利率 6.35%，季增 0.02 個百分點、年增 0.16 個百分點；營業利益率 3.43%、季增 0.27 個百分點、年增 0.47 個百分點；淨利率 2.8%，季增 0.33 個百分點、年增 0.14 個百分點。
累計鴻海前三季營收 5.49 兆元、年增 16%；毛利率 6.27%，年減 0.03 個百分點；營業利益率 3.16%，年增 0.28 個百分點；淨利率 2.62%，年增 0.37 個百分點。
鴻海第三季四大產品領域中，原預期電腦終端產品季減，實際則繳出季持平表現，略優預期，其餘三大產品則符合預期；以營收比重來看，消費智能產品 37%、雲端網路產品 42%、電腦終端產品領域 15%、元件及其他產品領域 6%。
