〈鴻海法說〉Q3純益季增3成 EPS 4.15元創新高 前三季賺1股本

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (12) 日召開法說，公告第三季財報，稅後純益 576.73 億元、季增 30%、年增 17%，每股純益 4.15 元，創歷史單季新高；累計前三季稅後純益 1441.41 億元，年增 35%、每股純益 10.38 元。

鴻海第三季四大產品領域中，原預期電腦終端產品季減，實際則繳出季持平表現，略優預期，其餘三大產品則符合預期；以營收比重來看，消費智能產品 37%、雲端網路產品 42%、電腦終端產品領域 15%、元件及其他產品領域 6%。