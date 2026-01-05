股王信驊去年12月營收8.72億元 月季年全寫新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-05 17:14

股王信驊 (5274-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月營收 8.72 億元，月增 3.8%，年增 18.37%，第四季合併營收 24.43 億元，季增 4.85%，年增 16.11%，2025 年全年營收達 90.85 億元，年增 40.64%；受惠 AI 伺服器拉貨力道續強，加上載板供應轉順，信驊去年 12 月再攀新高，帶動月、季、年營收同步改寫新紀錄。

信驊科技董事長林鴻明。(鉅亨網資料照)

信驊去年搭上 AI 伺服器、通用伺服器雙雙大成長，帶動去年營收創下歷史新高，營運也體現在股價上，在買盤積極追價下，股價在一年內飆漲 3935 元，漲幅更高達 118%，突破 7 千元大關，改寫台股歷史。

展望後市，信驊看好，依在手訂單來看，今年第一季營收將續創新高，預估達 26 至 27 億元，年增 25%-30%，訂單已看到第二季，且下半年通常是通用伺服器與 AI 伺服器的新平台上市期間，看好其有利新品 AST2700 出貨。