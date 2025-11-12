〈緯創法說〉明年AI伺服器逐季增溫 網通出貨將有10倍成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-12 19:46

緯創 (3231-TW) 今 (12) 日召開法說會，執行長林建勳談及明年展望，指出 AI 伺服器明年動能持續強勁，預期業績將逐季增溫，全年有望成長雙位數百分比。值得注意的是，網通產品明年有望開花結果，預估出貨將成長 10 倍。

緯創董事長林憲銘(右)、執行長林建勳(左)。(鉅亨網資料照)

林建勳表示，AI 伺服器成長動能延續至明年，除既有客戶需求提升外，也有新訂單的挹注，其中，包括零組件以及系統層級 (system level) 的需求都持續成長。整體而言，認為明年 AI 伺服器業務將逐季成長，看好 AI 伺服器業績年增雙位數。

緯創持續擴充 AI 產能以因應強勁需求，林建勳提到，昨 (11) 日董事會通過，擬斥資 52.8 億元，進行竹北 AI 第二廠區的建築物改良並取得機器設備，即是擴增 AI 伺服器產能。

林建勳進一步提到 AI 產能配置，指出目前大部分產能仍在台灣，主要生產板子；系統方面，台灣與墨西哥廠皆有生產，而 L10 在墨西哥廠的效率與良率水準已與台灣相近，不過目前台灣出貨比重還是高於墨西哥，且明年 L10 出貨還是以台灣為主。另外，明年也將視輝達 (NVDA-US) 需求，L10 將於德州達拉斯廠生產。

此外，林建勳表示，緯創自 2019 年投入網通產品後，將於明年迎來轉捩點，今年斬獲北美最大網通公司訂單，預計明年開始出貨，且出貨將有 10 倍的成長，並透露是聚焦資料中心的網通產品，認為繼筆電、AI 伺服器後，網通產品將成為下一個重要的新事業。

至於筆電與通用型伺服器展望，林建勳說明，由於筆電於上半年提前拉貨，預期第四季及明年將持平或低個位數成長；通用型伺服器方面，受到企業優先將預算投入 AI 伺服器，排擠通用型伺服器採購，預期將持平。