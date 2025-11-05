鴻海10月營收8957億元年增11.3% 續創單月新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收 8957.08 億元，續創歷史單月因高，月增 7%、年增 11.3%；累計前 10 月營收 6.39 兆元，也是同期最佳，年增 15.5%。
鴻海表示，10 月營收美元計價月增約 9.6%，年增約 15.4% 美元，累計前 10 月營收美元計價年增約 17.9%；展望第四季，AI 機櫃出貨持續放量，ICT 產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長；鴻海預計將於 11 月 12 日召開法說。
鴻海 10 月四大產品類別月對月相比，電腦終端產品受惠於新品及節日備貨需求、強勁成長；雲端網路產品、元件及其他產品受惠拉貨動能、顯著成長；消費智能產品則約略持平。
若與去年同期相比，鴻海表示，雲端網路產品受惠於 AI 機櫃拉貨動能持續強勁，而有強勁成長；元件及其他產品也強勁成長、電腦終端產品約略持平；消費智能產品雖然拉貨動能優於去年，但受到匯率影響而較去年同期衰退。
累計前 10 月來看，鴻海表示，雲端網路產品、元件及其他產品與去年同期相比強勁成長、電腦終端產品、消費智能產品則表現則約略持平。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鴻海、輝達、Stellantis及Uber四強聯手 布局自駕計程車
- 鴻海合作輝達在休士頓建新世代AI伺服器工廠 將導入人形機器人
- 南俊獲輝達GB系列導軌出貨推升10月營收2.32億元登頂
- 〈財報〉美超微最新財報遜預期 淨利腰斬 股價暴跌近9%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇