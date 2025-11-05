search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

鴻海10月營收8957億元年增11.3% 續創單月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北


鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收 8957.08 億元，續創歷史單月因高，月增 7%、年增 11.3%；累計前 10 月營收 6.39 兆元，也是同期最佳，年增 15.5%。

cover image of news article
鴻海10月營收8957億元 續創單月新高。(鉅亨網資料照)

鴻海表示，10 月營收美元計價月增約 9.6%，年增約 15.4% 美元，累計前 10 月營收美元計價年增約 17.9%；展望第四季，AI 機櫃出貨持續放量，ICT 產品進入下半年旺季，因此營運仍會逐季成長；鴻海預計將於 11 月 12 日召開法說。


鴻海 10 月四大產品類別月對月相比，電腦終端產品受惠於新品及節日備貨需求、強勁成長；雲端網路產品、元件及其他產品受惠拉貨動能、顯著成長；消費智能產品則約略持平。

若與去年同期相比，鴻海表示，雲端網路產品受惠於 AI 機櫃拉貨動能持續強勁，而有強勁成長；元件及其他產品也強勁成長、電腦終端產品約略持平；消費智能產品雖然拉貨動能優於去年，但受到匯率影響而較去年同期衰退。

累計前 10 月來看，鴻海表示，雲端網路產品、元件及其他產品與去年同期相比強勁成長、電腦終端產品、消費智能產品則表現則約略持平。

文章標籤

鴻海AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海247+1.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#低檔換手

中強短弱
鴻海

63.64%

勝率

#大戶買散戶拋

中強短弱
鴻海

63.64%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty