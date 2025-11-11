鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-11 21:30

根據英國《金融時報》(FT)周二 (11 日) 報導，Meta(META-US)首席人工智慧 (AI) 科學家、圖靈獎得主楊立昆 (Yann LeCun) 計劃離開公司，創立自己的 AI 新創企業。此舉正值執行長祖克柏重組 Meta 人工智慧部門、力圖追趕 OpenAI 與 Google(GOOGL-US)之際，顯示公司內部 AI 方向出現明顯分歧。

Meta AI靈魂人物出走！楊立昆籌備創業 挑戰祖克柏路線(圖：REUTERS/TPG)

FAIR 創辦人將離職 自組新創延續「世界模型」研究

根據《金融時報》報導，現年 63 歲的楊立昆已向親近人士透露，將於未來數月內離開 Meta。他目前正與潛在投資人展開早期募資討論，籌備以「世界模型」(World Models) 為核心的新創事業，延續他多年推動的研究方向。截稿前，楊立昆與 Meta 均未回應置評請求。

勒坤自 2013 年創立臉書人工智慧研究實驗室 (FAIR) 以來，一直是現代深度學習 (Deep Learning) 領域的奠基者之一，也是卷積神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN) 的發明人。2018 年，他與辛頓 (Geoffrey Hinton) 與班吉歐 (Yoshua Bengio) 共同獲得圖靈獎(Turing Award)，表彰他們對深度神經網路的突破性貢獻。

楊立昆同時也是紐約大學 (New York University) 資料科學與電腦工程學教授。他對大型語言模型 (LLM) 發展方向一直持保留態度，認為這類模型雖「實用」，但永遠無法具備人類式推理與規劃能力。他主張發展能從影像與空間資料學習的「世界模型」，以建立真正具備理解力與常識的 AI 系統。

祖克柏重組 AI 戰略 「超級智慧團隊」取代長期研究

楊立昆的離職計畫，正發生在祖克柏推動 AI 戰略大幅轉向之際。Meta 近月成立「超級智慧實驗室」(Superintelligence Labs)，由 28 歲的資料標註公司 Scale AI 創辦人汪滔 (Alexandr Wang) 領軍。Meta 耗資約 143 億美元取得 Scale AI 49% 股權，並延攬汪滔擔任 AI 主管，讓楊立昆原本隸屬的 FAIR 研究部門改向他匯報。

祖克柏希望加快 AI 產品上市節奏，在 Llama 4 大型語言模型表現不如 OpenAI 與 Google 後，親自挑選 TBD Lab 小組加速開發 Llama 新版本，並以 1 億美元薪資延攬對手陣營的頂尖人才。今年 7 月，他還聘請 ChatGPT 共同創作者趙晟佳 (Shengjia Zhao) 出任「超級智慧實驗室」首席科學家。

然而，Meta 的高額投資引發市場質疑。10 月底，祖克柏預告 AI 支出明年可能突破 1,000 億美元後，Meta 股價暴跌 12.6%，市值蒸發近 2,400 億美元。勒坤的出走被視為公司 AI 團隊連串高層異動的延續。此前，AI 副總裁畢諾 (Joelle Pineau) 於 5 月離職轉投加拿大新創 Cohere，上月公司又裁撤 AI 研究部門約 600 人，以求削減成本並加快產品推進。