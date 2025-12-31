鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-31 11:49

宏碁 (2353-TW) 旗下通路廠展碁國際 (6776-TW) 受惠記憶體缺貨漲價效應，今日股價表現強勢，開盤即跳空高盤，隨後在買盤湧入下迅速攻上漲停板 53.7 元。展碁總經理林佳璋預期，由於記憶體報價持續飆升，明年第 1 季個人電腦新品售價調漲已成定局，漲幅預估高達 15% 至 20%。

〈焦點股〉記憶體缺貨助攻明年PC喊漲 展碁股價開高強攻漲停。(圖：shutterstock)

展碁目前代理包含三星、威騰電子及創見等國際記憶體品牌，受惠報價大漲，相關業務營收占比已由年初的 6% 提升至近 9%。林佳璋表示，記憶體占個人電腦成本結構約 15% 至 20%，隨原廠將產能轉向人工智慧伺服器，供應短缺狀況預計延續至明年第 3 季。

‌



針對終端市場影響，展碁分析中低階機款受成本波動衝擊最劇，漲幅可能超過 20%，甚至引發家用市場買氣觀望或遞延。相對而言，商用市場在 Windows 10 停止更新帶動的換機剛性需求支撐下，受漲價影響較小，預計明年台灣個人電腦市況仍可維持持平至微增。