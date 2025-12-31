search icon



〈焦點股〉記憶體缺貨助攻明年PC喊漲 展碁股價開高強攻漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北

宏碁 (2353-TW) 旗下通路廠展碁國際 (6776-TW) 受惠記憶體缺貨漲價效應，今日股價表現強勢，開盤即跳空高盤，隨後在買盤湧入下迅速攻上漲停板 53.7 元。展碁總經理林佳璋預期，由於記憶體報價持續飆升，明年第 1 季個人電腦新品售價調漲已成定局，漲幅預估高達 15% 至 20%。

cover image of news article
〈焦點股〉記憶體缺貨助攻明年PC喊漲 展碁股價開高強攻漲停。(圖：shutterstock)

展碁目前代理包含三星、威騰電子及創見等國際記憶體品牌，受惠報價大漲，相關業務營收占比已由年初的 6% 提升至近 9%。林佳璋表示，記憶體占個人電腦成本結構約 15% 至 20%，隨原廠將產能轉向人工智慧伺服器，供應短缺狀況預計延續至明年第 3 季。


針對終端市場影響，展碁分析中低階機款受成本波動衝擊最劇，漲幅可能超過 20%，甚至引發家用市場買氣觀望或遞延。相對而言，商用市場在 Windows 10 停止更新帶動的換機剛性需求支撐下，受漲價影響較小，預計明年台灣個人電腦市況仍可維持持平至微增。

林佳璋指出，展碁本益比目前仍處於相對低檔，隨著通路平台擴展及夥伴經濟布局深化，未來成長前景依然看好。


展碁宏碁記憶體PC漲價缺貨

相關行情

﻿宏碁26.3-1.50%
展碁國際53.7+9.82%

#突破區間

偏弱
展碁

71.43%

勝率

#利空進貨

偏弱
展碁

71.43%

勝率

#均線指標上攻

偏弱
展碁

71.43%

勝率

