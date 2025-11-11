〈上銀法說〉卓文恒：明年營運拚優於今年 AI物流機器人年初將小批量出貨

鉅亨網記者陳于晴台北 2025-11-11 18:53

上銀 (2049-TW) 今 (11) 日舉行 2025 年第三季法人說明會，由董事長卓文恒親自主持，他坦言，目前市況仍不明朗，美國政策變來變去，大家都會擔心又有什麼變數，客戶下單維持保守策略，以 2-2.5 個月交期為主，不過，台灣 AI 應用與半導體設備需求穩健，是上銀重要的成長動能，他也定調 2026 年營運目標要優於今年。

上銀 (2049-TW) 今 (11) 日舉行 2025 年第三季法人說明會，由董事長卓文恒(左2)親自主持。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

上銀於法說會中公布第三季財報，合併營收 59.95 億元，季增 1.18%；稅後純益 4.46 億元，季增 2.3 倍；每股稅後純益 (EPS)1.26 元。累計前三季稅後純益約 10.64 億元，年減 35.2%，每股稅後純益 3.01 元。上銀指出，第三季業外收入 1.63 億元，其中，匯兌收益約 2.18 億元。

‌



上銀、大銀攜手美國新創公司 Dexterity 共同開發具有 AI 可辨識功能的八軸物流專用型機器人，法人關注測試進展，卓文恒說明，廠商在美國測試相當順利，預期 2026 年初就會小批量下單，大約數十台，完成以後就會到美國物流公司生產線小批量測試，若結果理想，就會進入大規模應用階段。

卓文恒指出，今年市況與去年差不多，客戶維持低庫存策略，有訂單才會下，包括線軌、滾珠螺桿等，交期大約 2 至 2.5 個月，甚至更短期，雖然需求仍屬穩定，但不如 2018、2022 年熱絡，且原物料成本穩定，因此並無漲價空間，同時，上銀也不會與大陸廠商削價競爭，會專注往中高階、高值化設備發展。

談及全球景氣狀況，卓文恒表示，美國製造業回流趨勢明顯，帶動相關設備需求，預期明年仍將持續成長；歐洲方面，僅航太及軍工產業相對穩定，汽車與工具機產業仍疲弱，尚未看到復甦跡象。

亞洲方面，印度及東南亞市場持續成長，日本受惠日元貶值，工具機產業出貨年增逾 1 成，上銀日本子公司接單亦明顯成長。中國大陸部分，傳產景氣仍低迷，但中高階設備需求仍穩定，尤其《十五五計畫》把工具機與半導體、AI、自動化列為政策重點，基礎建設也有大型設備的需求，整體而言，需求雖平緩但具支撐。

台灣方面，依過往經驗來看，11、12 月歐美市場進入感恩節與耶誕節假期，1、2 月又逢農曆春節，整體需求通常較為平淡，預期要到 3 月之後市況才會明朗。卓文恒透露，近期透過參與各大工協會與展覽活動，與客戶及同業交流觀察，整體對明年景氣的看法仍偏保守，主要受到美國政策變化頻繁等不確定因素影響。