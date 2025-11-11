鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-11 09:10

繼麻省理工學院 (MIT) 近期研究稱 95% 企業尚未從 AI 投資中獲正向回報後，人力分析公司 Visier 最新數據更進一步揭示，許多企業正召回先前因推行 AI 政策而裁撤的員工。Visier 涵蓋全球 142 家企業的 240 萬名員工數據，清楚勾勒出「AI 驅動先裁員、後返聘」的用人軌跡。

僅5%採用企業獲利！Visier：AI不比人類靈活 企業回聘率5.3%創7年新高（圖：Shutterstock）

Visier 2025 年度報告顯示，通常情況下，被解僱員工中約 5.3% 會被原雇主重新聘用，但 2025 年底這一比例升至 2018 年以來最高水平。

Visier 研究與價值部門負責人 Andrea Derler 表示，這一現象直接反映出企業對 AI 價值的誤判，此前不少公司為追趕技術熱潮裁撤崗位，如今卻因 AI 未達預期效果，或發現部分任務仍需要人類靈活性支撐而召回員工。

Derler 說，「『AI 將取代所有工作』說法至今無實證支持」，並指問題根源在於管理階層對 AI 的認知偏差，也就是沒釐清 AI 能做什麼、不能做什麼，也未評估部署 AI 的隱性成本，如針對特定任務的訓練費用，或對缺乏提示詞技能員工的適應壓力。

更關鍵的是，在需要綜合判斷、人際互動的職位上，人類能力仍無法被 AI 取代。

Derler 也提醒，裁員絕非零成本措施，雖能節省薪資，企業還必須承擔 AI 系統調整、返聘員工磨合等成本。