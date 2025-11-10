search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

台灣囝仔掌舵矽谷知名創投！紅杉資本驚變 掌門人遭AI時代雙雄聯手罷免

鉅亨網編譯陳韋廷


矽谷投資巨頭紅杉資本的權力更迭，近日在投資圈掀起不小波瀾，這家管理規模逾 560 億美元的知名創投機構日前正式宣布，自 2003 年加入的紅衫美國全球高級執行合夥人 (最高合夥人職位)Roelof Botha 宣布轉任顧問，他的職位由林君叡 (Alfred Lin)、Pat Grady 接替。

cover image of news article
紅杉資本驚變！掌門人遭聯手罷免 AI時代雙雄上位 其中一位是台灣囝仔（圖：Shutterstock）

事實上，這場表面上看起來的平穩交接，實則為一場醞釀多年的「靜默宮鬥」，而矛盾的導火線，始於一場社群媒體風波。


今年夏季，紅杉合夥人 Shaun Maguire 在 X 平台對紐約市長候選人佐蘭 · 馬達尼發表攻擊性言論，引發內部抵觸與外界質疑。身為全球領導人，Botha 選擇捍衛「言論自由」而非代表公司道歉，直接激怒了營運長 Sumaiya Balbale，並在 8 月憤而辭職。

這場風波揭露紅杉內部價值觀的分裂，波斯灣地區投資人開始質疑其企業文化是否符合道德投資框架，Botha 的「高智商、低情商」特質也被推上風口浪尖，而更深層的危機則來自 AI 領域的「機會流失」。

紅杉曾在 2021 年以 2000 萬美元投資估值 200 億美元的 OpenAI，卻在後續 2600 億美元估值的融資中僅獲微弱份額。儘管後續追加投資，但今年稍早提出 10 億美元出資時，最終獲得的股份仍「遠低於預期」。在科技邏輯高速重構的當下，Botha 對 AI 的謹慎姿態被視為紅杉錯失黃金投資機會的關鍵。

這場「政變」的背後，是紅杉治理結構的特殊性，合夥人有權隨時對領導發起投票。包含林君叡與 Grady 在內等高級合夥人的聯手，最終推動權力更迭。

新掌門中，林君叡的履歷特別亮眼。這位 1972 年出生於台灣的華人投資者，6 歲隨父母移民美國，本科哈佛應用數學系、碩士史丹佛大學統計所，曾在 Zappos 擔任營運長、財務長並主導其 12 億美元被亞馬遜收購的經典併購。

2010 年加入紅杉後，林君叡從早期投資切入，主導或深度參與 Airbnb、DoorDash、OpenAI 等項目，以「從現金流到組織節奏的可持續成長」風格著稱，被創業者稱為「最懂創辦人」的投資人。

2017 年起，林君叡負責紅杉早期投資業務，與 Grady 分別掌舵早期與成長業務，「雙引擎」組合被視為紅杉應對科技週期變化的關鍵。

Grady 則專注中後製成長投資，2015 年加入後押中 Snowflake、Zoom、Okta 等企業級科技明星，是紅杉在 SaaS 與 B2B 領域的中堅，而他跟林君叡分工明確，後者掌控早期創新，他則鎖定成長確定性，既平衡權力，也為紅杉注入結構化與分層運作的基因。

紅杉的權力更迭，也折射出全球資本對 AI 時代的焦慮與渴望。就在換帥前一個月，紅杉剛募集 7.5 億美元早期基金與 2 億美元種子基金，明確加碼 AI 領域，新領導階層的就任宣言，更是對這一趨勢的回應。

值得關注的是，在紅杉的權力漩渦之外，華人投資者正以更鮮明的姿態崛起於矽谷創投生態。從許良傑的七海創投到蘭雪昭的 Basis Set Ventures，再到張露的 AI 與健康基金，越來越多華人背景的投資者從「資本趕來者」轉變為「科技連結者」。

許良傑早年以工程師身分切入投資，2015 年創立七海創投，聚焦美國早期新創；蘭雪昭擁有密西根大學統計學與心理學背景，曾在 Dropbox 負責策略併購，2017 年自建基金瞄準 AI / 自動化；張露則從內蒙古走出，創辦醫療設備公司後被收購，如今在深耕自動化 AI / 健康 / 工業產業早期投資。

上述三人共同點是既具備中國背景與跨國資本視角，也深度紮根美國創新體系，不僅能出資，更能參與決策、建立跨國資源通道。

從 Botha 時代的「高智商低情商」困局，到林君叡、Grady 的「雙引擎」接棒，從華人投資者的「資本輸入」到「技術鏈接」，紅杉的權力更迭與矽谷生態的演變，共同勾勒出全球創投格局的深層變革。

文章標籤

AI紅杉資本創投矽谷林君叡Roelof BothaPat Grady紐約市長馬達尼

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4077.851.98%
美元指數99.6380.04%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty