台灣囝仔掌舵矽谷知名創投！紅杉資本驚變 掌門人遭AI時代雙雄聯手罷免

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 19:00

‌



矽谷投資巨頭紅杉資本的權力更迭，近日在投資圈掀起不小波瀾，這家管理規模逾 560 億美元的知名創投機構日前正式宣布，自 2003 年加入的紅衫美國全球高級執行合夥人 (最高合夥人職位)Roelof Botha 宣布轉任顧問，他的職位由林君叡 (Alfred Lin)、Pat Grady 接替。

紅杉資本驚變！掌門人遭聯手罷免 AI時代雙雄上位 其中一位是台灣囝仔（圖：Shutterstock）

事實上，這場表面上看起來的平穩交接，實則為一場醞釀多年的「靜默宮鬥」，而矛盾的導火線，始於一場社群媒體風波。

‌



今年夏季，紅杉合夥人 Shaun Maguire 在 X 平台對紐約市長候選人佐蘭 · 馬達尼發表攻擊性言論，引發內部抵觸與外界質疑。身為全球領導人，Botha 選擇捍衛「言論自由」而非代表公司道歉，直接激怒了營運長 Sumaiya Balbale，並在 8 月憤而辭職。

這場風波揭露紅杉內部價值觀的分裂，波斯灣地區投資人開始質疑其企業文化是否符合道德投資框架，Botha 的「高智商、低情商」特質也被推上風口浪尖，而更深層的危機則來自 AI 領域的「機會流失」。

紅杉曾在 2021 年以 2000 萬美元投資估值 200 億美元的 OpenAI，卻在後續 2600 億美元估值的融資中僅獲微弱份額。儘管後續追加投資，但今年稍早提出 10 億美元出資時，最終獲得的股份仍「遠低於預期」。在科技邏輯高速重構的當下，Botha 對 AI 的謹慎姿態被視為紅杉錯失黃金投資機會的關鍵。

這場「政變」的背後，是紅杉治理結構的特殊性，合夥人有權隨時對領導發起投票。包含林君叡與 Grady 在內等高級合夥人的聯手，最終推動權力更迭。

新掌門中，林君叡的履歷特別亮眼。這位 1972 年出生於台灣的華人投資者，6 歲隨父母移民美國，本科哈佛應用數學系、碩士史丹佛大學統計所，曾在 Zappos 擔任營運長、財務長並主導其 12 億美元被亞馬遜收購的經典併購。

2010 年加入紅杉後，林君叡從早期投資切入，主導或深度參與 Airbnb、DoorDash、OpenAI 等項目，以「從現金流到組織節奏的可持續成長」風格著稱，被創業者稱為「最懂創辦人」的投資人。

2017 年起，林君叡負責紅杉早期投資業務，與 Grady 分別掌舵早期與成長業務，「雙引擎」組合被視為紅杉應對科技週期變化的關鍵。

Grady 則專注中後製成長投資，2015 年加入後押中 Snowflake、Zoom、Okta 等企業級科技明星，是紅杉在 SaaS 與 B2B 領域的中堅，而他跟林君叡分工明確，後者掌控早期創新，他則鎖定成長確定性，既平衡權力，也為紅杉注入結構化與分層運作的基因。

紅杉的權力更迭，也折射出全球資本對 AI 時代的焦慮與渴望。就在換帥前一個月，紅杉剛募集 7.5 億美元早期基金與 2 億美元種子基金，明確加碼 AI 領域，新領導階層的就任宣言，更是對這一趨勢的回應。

值得關注的是，在紅杉的權力漩渦之外，華人投資者正以更鮮明的姿態崛起於矽谷創投生態。從許良傑的七海創投到蘭雪昭的 Basis Set Ventures，再到張露的 AI 與健康基金，越來越多華人背景的投資者從「資本趕來者」轉變為「科技連結者」。

許良傑早年以工程師身分切入投資，2015 年創立七海創投，聚焦美國早期新創；蘭雪昭擁有密西根大學統計學與心理學背景，曾在 Dropbox 負責策略併購，2017 年自建基金瞄準 AI / 自動化；張露則從內蒙古走出，創辦醫療設備公司後被收購，如今在深耕自動化 AI / 健康 / 工業產業早期投資。

上述三人共同點是既具備中國背景與跨國資本視角，也深度紮根美國創新體系，不僅能出資，更能參與決策、建立跨國資源通道。