34年一遇！新興市場通膨連兩季低於已開發經濟體 高利率更讓當地貨幣、債券賺很大
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，若未計入疫情年份，新興市場與發達經濟體的通膨格局出現 30 多年來首次歷史性反轉，新興市場通膨率連兩季低於已開發經濟體。
數據顯示，今年第三季，新興市場通膨率降至 2.47%，已開發經濟體則為 3.32%。
低通膨環境也讓新興市場債券吸引力飆升。根據摩根大通 GBI-EM 指數，新興市場本幣債券今年平均報酬率達 7%，匈牙利、巴西、埃及等市場收益更超過 20%。高實質利率是核心支撐，巴西政策利率 15%，實質利率約 10%；土耳其約 7%；印度、南非等多國超 3.5%。
美元債券表現也同樣亮眼，摩根大通 EMBIG 指數上月累計上漲 12.53%，高收益主權債券漲幅亦達 15.63%。
多個新興市場國家貨幣因為低通膨加上貨幣寬鬆政策而走強，巴西里亞爾年內升值 13.4%，匈牙利福林兌歐元漲超 3%。
摩根士丹利指出，增配新興市場本幣債的吸引力達十年最強。
多個新興市場國家央行持續寬鬆，南韓自 2024 年 10 月至今四度降息，將基準利率降至 2.5%，土耳其年初至今利率從 50% 降至 10 月的 39.5%。
分析師指出，對比美國 9 月通膨 3%、聯準會 (Fed) 降息至 3.75%-4% 的區間，新興經濟體「高實質利率 + 低通膨」的組合，正形成全球資本的新引力。
