美國電動皮卡與 SUV 製造商 Rivian (RIVN-US) 宣布，將向執行長兼創辦人 RJ Scaringe 提供一份長達十年的薪酬計畫，最高價值可達 46 億美元。該方案的設計方向與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的破紀錄薪酬模式高度類似，並與 Rivian 未來的獲利與股價表現目標掛鉤。

Rivian學特斯拉馬斯克模式留才拚成長！推46億美元執行長薪酬方案。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這項由 Rivian 董事會提出的動作顯示，特斯拉為馬斯克設計的薪酬方案可能正成為那些企圖快速成長企業的參考模型。

若達成相關績效目標，Rivian 這次為執行長 RJ Scaringe 設計的薪酬方案，將可能成為史上最豐厚的之一。

Rivian 董事會表示，此薪酬計畫旨在確保創辦人留任並專注推動成長及獲利，尤其是在公司準備推出更小型、更平價的 R2 系列 SUV 與特斯拉最熱銷的 Model Y 展開直接競爭之際。

新方案取代了 Rivian 於 2021 年設定、但被認為難以達成的舊版獎酬計畫。鑒於美國部分電動車補助逐步取消、銷售壓力加大，Rivian 近來大幅削減成本並裁員約 600 人（約佔員工人數 4.5%）。

值得注意的是，特斯拉股東週四通過了史上最高、總額達 1 兆美元的執行長馬斯克薪酬方案，該方案基於未來十年的營運與公司估值里程碑設計。

特斯拉董事會曾表示，如果該方案未獲通過，馬斯克可能會離開公司。

Rivian 的安排顯示「馬斯克式激勵模式」已逐漸成為高速成長科技企業吸引領導者的參考範例。

薪酬顧問公司 ClearBridge Compensation Group 的合夥人 Yonat Assayag 表示：「雖然 Rivian 不完全是照抄，但確實有一些與馬斯克相似的特徵。」

她指出，這項提案顯示其他公司正在效法特斯拉模式，將高額執行長報酬與潛在巨大市場收益掛鉤。

Assayag 補充說，已有公司聯繫她的公司，尋求類似的高階薪酬設計，但「這不是為了追趕馬斯克，而是受到馬斯克獎酬方案的啟發。」

Equilar 研究公司董事 Amit Batish 表示，雖然這類具野心的薪酬方案聽起來吸引人，但實際上未必總能成功，許多企業領導人在面對政策變動和經濟逆風時，常常難以達成目標。

Rivian 修改後的計畫：Scaringe 將可獲得最高 46 億美元的報酬

根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，新計畫將授予 Scaringe 購買 3,650 萬股 Rivian A 類股票的選擇權，行使價為每股 15.22 美元，較前一方案多出約 1,600 萬股。

若 Rivian 在未來十年內達成每股 40 至 140 美元的降低後股價目標，以及未來七年的新營運收益和現金流指標，這項獎勵將會生效。不過，公司未提供這些目標的具體細節。

相較之下，先前方案要求 Rivian 股價需升至 110 到 295 美元，被公司認為「難以達成」，因此取消。

這份新薪酬方案還包含約佔 Rivian 3% 股份的股票。Rivian 投資者、Mavka Capital 管理合夥人 Vitaly Golomb 表示，Scaringe 本身持有公司約 2% 股份，他也認可這項方案。

Golomb 表示：「RJ 的起點讓這份薪酬方案比馬斯克的更合理，」馬斯克持有特斯拉約 13% 股份，雖然其投票權達 15%，但新的薪酬方案可能將其持股提升至 25%。

《路透》計算指出，如果 Rivian 完成這份薪酬方案中的所有里程碑，Scaringe 將可獲得最高 46 億美元的報酬（包括行使股票選擇權的成本），而 Rivian 表示，股東將可獲得 1,530 億美元的價值回報。

Rivian 董事會同時將 Scaringe 的基本年薪加倍至 200 萬美元，並表示此變動經過獨立薪酬顧問的建議，目的是讓薪酬與股東回報更緊密掛鉤。

目前 Rivian 股價收在每股 15.22 美元。

此外，Scaringe 獲得新成立的 Rivian 分拆公司 Mind Robotics 的 100 萬普通單位。

該公司獲外部資金支持，專注開發工業級 AI 技術，當公司利潤達到一定門檻時，他的經濟持股將可達 10%。