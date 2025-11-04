馬斯克談3I/ATLAS星際天體：若掌握外星人證據將公開、強調「永遠不會自殺」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-04 13:40

SpaceX 執行長馬斯克近日在知名 Podcast 節目《喬 · 羅根秀》中表示，若他掌握任何外星人存在的證據，將會在節目上公開，同時強調「我永遠不會自殺」，以回應外界對「掌握外星真相者會被噤聲」的陰謀論。

馬斯克稱若掌握外星人證據將公開、強調「永遠不會自殺」。(圖：Shutterstock)

根據《印度時報》（The Times of India）等多家外媒報導，馬斯克在節目中談到一顆名為「3I/ATLAS」的新發現星際天體。

該天體於今年 7 月首次被天文學家觀測到，直徑介於 440 公尺至 5.6 公里之間，正以時速超過 20 萬公里的速度穿越太陽系，是人類目前觀測到的第三個造訪太陽系的星際天體。

報導指出，3I/ATLAS 的軌道與成分與以往觀測到的彗星不同，部分學者因此懷疑其可能具有「非自然起源」。

哈佛大學天文學家推測，該天體或許不是天然形成的彗星，而是一艘由外星文明派出的「母艦」。

他指出，3I/ATLAS 噴射出鎳蒸氣，卻未偵測到鐵元素，並批評 NASA 未公開更多觀測數據。

在節目中，主持人喬 · 羅根提到，科學家在 3I/ATLAS 的氣體雲中發現大量鎳元素。

馬斯克表示，許多彗星與小行星的主要成分確實是鎳，地球上開採鎳礦的地點通常就是曾被小行星或彗星撞擊的區域。

他進一步指出，如果 3I/ATLAS 完全由鎳構成，「那將是一艘非常沉重的飛船」，若此天體撞擊地球，「可能摧毀一整片大陸，甚至造成更嚴重的災難」。

當被問及是否相信外星生命存在時，馬斯克明確回應：「如果我掌握任何外星人存在的證據，我保證會在節目中公開。」

他隨後又語帶堅定地補充：「我永遠不會自殺，說清楚了。所以各位，我在鏡頭前承諾，我永遠不會自殺！」

外媒指出，馬斯克這番話明顯是針對陰謀論中「知道外星人真相的人會被消失」的說法所做的強烈回應。