鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-15 08:30

‌



Rivian 汽車 (RIVN-US) 執行長 RJ Scaringe 最新表示，想在 AI 競賽中獲勝，傳統車廠必須開始自己掌握更多軟體開發能力。

Rivian汽車執行長：傳統車廠若不提升軟體水準 將難以在市場立足（圖：Shutterstock）

Scaringe 在接受《商業內幕 (BI)》採訪時指出，到 2030 年代初，若有汽車公司仍未建立由軟體驅動的架構，就不可能在規模化生產中維持市占率。

‌



他認為，當下大多數大型車廠仍依賴彼此割裂的「軟體孤島」，各系統間無法互聯，這種模式與 AI 驅動的汽車世界完全不相容。

Scaringe 指出，現在程式碼和製造商之間隔著太多層級。若想在 AI 時代具備競爭力，就必須打破這些層，讓系統能理解整車運行的背景，進而打造出沉浸感更強、能持續進化、越用越好的體驗。

他還警告，不及時轉型的車廠將很快被淘汰。「如果不改變，就會丟掉市占率，而掌握這種技術的廠商將在未來十年中迅速擴張。」

但 Scaringe 也承認這番話多少帶有「自我推銷」的意味。Rivian 目前已建立自有技術棧，並與福斯汽車展開總額高達 58 億美元的軟體合作。

他表示，若沒有類似合作，傳統車廠可能舉步維艱。「車廠要麼自己研發，但難度很大，因為他們通常缺乏相應的能力，不然就依賴供應商，但那更難，因為供應商並不希望失去自己原有的控制權，或是和我們 (新勢力) 合作。」