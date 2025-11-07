〈航運指數〉美國貨量不足SCFI回跌 美線運價重挫逾15%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-07 18:31

上海航交所今 (7) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，再度轉為下滑 55.6 點至 1495.1 點，跌幅約 3.59%，主要是因美國線運價再度重挫 16.17% 左右。

美國線運價再度回落。(圖：陽明提供)

主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 小跌 21 美元至 1323 美元，跌幅 1.56 %；遠東到地中海每 TEU 反彈 46 美元至 2029 美元，漲幅 2.32%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 本周運價大跌 435 美元至 2212 美元，跌幅多達 16.43%，遠東到美東每 FEU 也重挫 590 美元，來到 2848 美元，跌幅 17.16%。

貨攬業者不諱言，美國終端需求貨量還是不足，就算美中貿易暫歇後有感恩節、黑五等節慶效應，也已經來不及拉貨。