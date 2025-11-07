search icon



統振前三季純益年增75% EPS爲3.38元 第二代陳威宇接任董座

鉅亨網記者張欽發 台北


統振 (6170-TW) 今 (7) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年前三季營收為 24.17 億元，稅後純益為 3.29 億元，年增 75.06%, 每股純益 3.38 元；同時因董事長陳敦仁辭任，董事會並選任陳威宇出任董事長，第二代的陳威宇爲陳敦仁公子。

cover image of news article
統振第二代陳威宇今接任董事長。(鉅亨網記者張欽發攝)

統振同步公告 2025 年 10 月營收為 2.61 億元，月增 0.72%，年減 1.48%；累計 2025 年 1-10 月營收達 26.79 億元，年增 11.78%。


統振 2025 年第三季營收 8.13 億元，毛利率 32.18%，季增 1.53 個百分點，年增 3.01 個百分點，年增 3.01 個百分點，稅後純益 1.55 億元，季增 99.9%，年增 2.15 倍，每股純益 1.6 元。

統振 2025 年 1-3 季營收 24.17 億元，毛利率 3.145%，年增 1.66 個百分點，稅後純益為 3.29 億元，年增 75.06%, 每股純益 3.38 元。

統振表示，第三季及 10 月營收表現強勁，主要歸功於旗下金融科技金流服務平台 QuickPay APP 的營運規模持續放大，由於 QuickPay APP 專注於外籍移工小額匯款金流服務，隨著台灣移工人數穩定提升、政策鬆綁暗示新增配額的誘因浮現，移工經濟所帶動的金流需求則日益漸增，從統振第三季營運表現來看，來自電信與金融科技金流服務平台占比高達 82.08%。

統振51.5+0.78%

