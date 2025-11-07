search icon



宏碁10月營收212.3億元年增逾一成 三大產品線走強

鉅亨網記者吳承諦 台北


PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收為 212.3 億元，月減 28.1%、年增 12.8%；累積前 10​月自結營收​新台幣 2,​225.0​1 億元。年​增 2.34​%。

cover image of news article
宏碁10月營收212.3億元年增逾一成 三大產品線走強。(圖：shutterstock)

宏碁表示，本月營運三大亮點分別為筆記型電腦營收年增 12.3%、桌上型電腦營收年增 8.8%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增 50.6%。


宏碁提到，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占 10 月營收之 38.1%、累積前十月營收之 32.4%。

宏碁表示，除了海柏特已經獲得櫃買董事會通過上櫃，宏碁遊戲也已送件申請股票創新板上市。

相關行情

台股首頁我要存股
﻿宏碁30.15-2.43%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

中弱短強
宏碁

75.86%

勝率

#動能指標下跌股

中弱短強
宏碁

75.86%

勝率

