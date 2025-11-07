鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 14:55

暗示SpaceX上市可能性！馬斯克：FSD將支援邊開車邊發簡訊 預計明年初左右在中國獲批

此外，馬斯克在股東大會上也延續了對人形機器人「擎天柱」的樂觀表述。根據馬斯克粉絲分享其在特斯拉股東大會上的演講視頻。馬斯克說：「擎天柱實際上將消除貧困。擎天柱實際上將能夠為人們提供極其出色的醫療服務。最終，它會比最優秀的人類外科醫生還要出色，其精準度是人類所無法企及的，是超越人類的。」

不過，邊開車傳簡訊的這項功能面臨法律障礙，此一行為在多數司法管轄區（包括美國）均屬違法，可能面臨高額罰款，但馬斯克未解釋特斯拉將如何規避此類風險。

若要實施邊開車邊發簡訊功能，特斯拉恐須為 FSD 全流程擔責，這也意味著需實現先前承諾的「無監督 FSD」。

關於「無監督 FSD」，馬斯克坦言這一承諾過去六年都跳票，原本打算今年底交付，如今再推遲至 2026 年。

他同時透露，特斯拉正推進「世界模擬器」技術，這個神經網路每天處理相當於人類 500 年駕駛經驗的數據，在虛擬世界中持續進化，有望為「無監督 FSD」提供技術支撐。

在中國市場，特斯拉 FSD 目前僅獲得部分批准，馬斯克預估 2026 年 2 月或 3 月左右獲得完全批准。

大會現場，特斯拉為佐證 FSD 安全性，公佈資料稱「開啟 FSD 時，車輛每行駛 492 萬英里 (約 792 萬公里) 才發生一次需觸發安全氣囊的碰撞，較美國車輛平均 70 萬英里 (約 113 萬公里) 的碰撞頻率降低 85%。

但數據附註顯示，其統計範圍僅限 FSD 啟用 5 秒內觸發安全氣囊的事故，實際排除了輕微碰撞，且因 FSD 主要用於高速場景，用戶多為高收入新車群體，分析家認為數據有自然樣本偏差。

對比之下，特斯拉在德州奧斯丁 Robotaxi 計畫數據顯示，即便有安全監督員，車輛每行駛 6.25 萬英里 (約 10 萬公里) 仍會發生一次碰撞。

此外，馬斯克也暗示他旗下的 SpaceX 有可能在未來某個時候上市。他暗示了允許特斯拉支持者投資 SpaceX 股票的可能性。馬斯克說：「我希望試著找到某種方法，讓特斯拉的股東參與到 SpaceX 中來。我確實希望支援者擁有 SpaceX 的股票。」

不過，馬斯克概述了上市公司需要的「2500 名股東門檻」，並稱也許在某個時候，SpaceX 應該成為一家上市公司，儘管上市有很多「缺點」。