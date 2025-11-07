拚成本壓在2萬美元內！特斯拉：第三代人形機器人產線將在2026年建成投產

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 11:30

‌



特斯拉 (TSLA-US) 今 (7) 日在官方微博「TeslaAI」宣布，該公司人形機器人 Optimus 試生產產線已在佛里蒙特工廠啟動運行，規模更大的第三代生產線計畫於 2026 年建成投產。特斯拉正在工廠及辦公室測試多場景應用，預計機器人規模化生產後單一成本可控制在 2 萬美元以內。

2萬美元以內！特斯拉：第三代人形機器人產線將在2026年建成投產(圖取自特斯拉官方微博)

周四 (6 日) 晚間，特斯拉股東以超過 75% 支持率通過執行長馬斯克最高 1 兆美元薪酬計畫。馬斯克現場與 Optimus 熱舞互動，稱其為「有史以來最大產品」，遠超過手機及其他科技產物。

‌



上述薪酬計畫要求馬斯克未來十年推動特斯拉實現交付 2000 萬輛汽車、營運 100 萬輛 Robotaxi、銷售 100 萬台機器人等目標，且必須將特斯拉市值從目前 1.5 兆美元逐步推升至 8.5 兆美元方可獲全額報酬，期間不得出售股票。

今年 10 月以來，全球人形機器人領域呈現「技術突破與商業化落地並行」特徵，競爭焦點正從「拼 Demo」轉向「拼交付」，具備成本控制能力、開發者生態優勢及場景快速迭代能力的企業有望領先。

根據摩根史丹利預測，到 2050 年，全球人形機器人市場規模將達 5 兆美元。作為全球最大機器人市場的中國在四年內產業規模將翻倍；信通院更預計，2045 年後中國用人形機器人將超 1 億台，整機市場規模突破 10 兆元人民幣。

周四股東大會上，馬斯克也透露，電動超跑 Roadster 2 將於 2026 年 4 月 1 日發布，將在 12 至 18 個月內啟動生產。此外，他提及特斯拉恐須建造大型晶片工廠，不排除與英特爾合作。