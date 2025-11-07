創見：NAND Flash缺貨才剛開始 本月合約價大漲5成
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 董事長束崇萬今 (7) 日表示，此次記憶體受惠 AI 帶動，缺貨情況是從業 30 多年以來首見，其中，NAND Flash 缺貨才剛開始，本月合約價大漲 50% 左右，DRAM 的 DDR4、DDR5 也持續漲價。
束崇萬坦言，NAND Flash 大量應用在 AI 上是這兩、三個月的事，供應商也開始將產能挪移到 AI 應用，客戶也因硬碟 (HDD) 缺貨，改採高容量 SSD，預期這將是很大一塊市場，因此預期 NAND Flash 缺貨才剛開始。
DRAM 方面，由於三大原廠都沒有 DDR4 增產計劃，並預計在 2026 年陸續淡出 DDR4 市場，看不見未來產能增加的方向，僅剩下台廠供應，成為台廠的機會，在供給有限下，也推升價格大幅上漲。
創見長期深耕工控領域，目前產品出貨仍以 DDR4 為主，原料來源主要為三星，也是三星唯一一家在台灣直供的模組廠，預期明年隨著客戶陸續轉換，預期 DDR5 的出貨比重會持續上升，而 DDR5 現階段也相當缺貨，不過新增產能的機會較高。
創見第三季受惠記憶體價格大幅上漲，第三季營收達 41.09 億元，季增 27.2%，年增 63.2%，稅後淨利 15.11 億元，季增 259%，年增 334%，每股盈餘 3.52 元。
