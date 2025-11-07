search icon



和碩集團「金孫」、華擎 (3515-TW) 子公司永擎 (7711-TW) 配合上市前公開承銷作業，今（7）日正式展開新股申購。永擎興櫃股價盤中一度衝上 450 元，若以承銷價 268 元計算，幸運抽中一張有望獲利 18.2 萬元，報酬率上看 60% -70%。

cover image of news article
永擎上市前申購開跑股價再創高 中籤戶有望賺逾18萬元(圖：shutterstock)

永擎將於 11 月 19 日掛牌上市，本次公開申購承銷張數為 1591 張，預計於 11 月 13 日進行抽籤。公司核心業務專注於伺服器主機板及系統的開發與銷售，產品廣泛應用於高效能運算、雲端運算及人工智慧（AI）等領域。


受惠於 AI 伺服器市場的強勁需求，永擎訂單持續成長，公司累計今年前三季營收達 175.11 億元，年增 266%；稅後淨利 5.62 億元，每股盈餘（EPS）9.3 元，已超越去年全年的 8.36 元，展現爆發性獲利能力。

展望後市，永擎的營收動能將持續向上。公司預期整體出貨量將持續成長，且由於下一代 B300 晶片的單價較 B200 高出約 20% 至 30%，將形成價量齊揚的趨勢。

