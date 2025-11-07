威剛10月營收再創同期高 估Q4售價再大漲
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收 44.63 億元，月減 14.9%，年增 30.87%，累計前 10 月營收 416.36 億元，年增 23.71%；威剛指出，10 月持續受惠記憶體漲價，儘管銷貨方面採惜售策略，營收仍以 44.63 億元改寫歷史同期新高，累計前 10 月營收已成功超越去年全年 400.37 億元。
董事長陳立白表示，AWS、Azure 及 Google 等 CSP 三巨頭紛紛加碼調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局，打算搶先包下未來 3 年記憶體廠產能，因應急增的 AI 算力需求，但目前記憶體原廠庫存已降至相當低水位，明年也無新產能加入供應，甚至喊出 2026 年產能都已售罄。
陳立白強調，現階段不只 DRAM、NAND Flash 價格漲幅一波比一波強勁，甚至連 HDD 價格都聯袂起漲，完全是前所未見。
在此前提下，陳立白重申，現在買多少都不夠賣，工廠已經再度滿載加班，努力支援主要客戶的供貨缺口，明年 DRAM 與 NAND Flash 的市場缺口恐將延續一整年。
威剛目前除了將加速採購、拉高庫存水位外，也會維持謹慎出貨態度，讓每筆訂單都能獲取最佳效益。在 2026 年記憶體榮景來臨之際，不僅要強勢布局贏得先機，也期許第四季和明年整體獲利能再創佳績。
威剛 10 月 DRAM 營收比重為 54.61%，SSD 占比為 33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為 12.19 %。累計今年前 10 月 DRAM 營收貢獻為 59.08%，其次 SSD 比重為 27.89%，記憶卡、隨身碟與其他產品 13.03%。
