2025-12-29

日媒 ITmedia 報導，儘管年底購物旺季到來，日本東京秋葉原的電子零組件市場卻面臨嚴峻挑戰。記憶體與儲存產品價格持續走揚且供貨吃緊，更甚者，這波短缺已擴大至顯示卡，使 TSUKUMO eX. 等部分店家對 NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB 及 AMD Radeon RX 9000 系列顯示卡祭出「限量購買」措施，限制每位顧客僅能購買一張，顯示供應鏈危機升溫。

這種突如其來的限購令，反映出供應鏈的深層問題。在秋葉原當地，顯示卡貨架上缺貨的空位已經開始出現，雖然其價格上漲的趨勢尚未像記憶體及固態硬碟那樣明顯，但已有店家冷靜評估，認為這僅是庫存去化速度的差異，價格走高恐怕只是時間早晚的問題。

Dospara 秋葉原本店的老闆指出，儘管記憶體價格持續攀升，他們仍盡力維持一定庫存水位，以避免消費者因為買不到關鍵零件而無法順利組裝電腦。

然而，各大賣場坦言，大容量顯存的顯示卡現在非常難以補貨，TSUKUMO eX. 店鋪就表示，即使目前庫存還能支撐，下一批貨何時會抵達，甚至是否還能再進到貨，都是難以預測的未知數。

類似的不安情緒正迅速在多家電腦賣場中擴散。一位電腦店老闆憂心地表示，這波短缺不僅影響到高階顯示卡，連 RTX 5060 Ti 和 RX 9060 XT 這類擁有 8GB 與 16GB 兩種規格的中階產品也難逃衝擊，其中 16GB 版本的顯示卡未來恐怕很難再進行補貨。